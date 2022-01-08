تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/عبير-موسي-السلطة-التونسية-تتدخل-في-الخط-التحريري-للإعلام-وهناك-تمويل-أجنبي-لبعضه-1055096783.html
عبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
عبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن السلطة السياسية تتدخل في العمل الإعلامي، مطالبة بالكشف عن تلقي بعض وسائل الإعلام التونسي تمويلا أجنبيا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:32+0000
2022-01-08T12:32+0000
أخبار تونس اليوم
تمويل
الإعلام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/46/1042744689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_378816dd20f99ab075186e9d59d8bf33.jpg
وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك، قالت موسي: "السلطة السياسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام العمومي من خلال صنصرة بعض البرامج وتحديد ترتيب الأخبار في النشرات الرئيسية".واعتبرت أن الحديث عن "حرية الإعلام ما بعد 2011 إلى اليوم هي كلمة حق أريد بها باطل"، حسب تعبيرها.تصريحات موسي جاءت على هامش ندوة عقدها الحزب الدستوري الحر، وكان موضوعها "الانتقال الإعلامي في تونس ما بعد الثورة".وتساءلت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عن "مدى حيادية المؤسسات الإعلامية التونسية خصوصا منها تلك التي ثبت مشاركة ممولين أجانب في رأس مالها، وعن مدى تثبت هيئة الاتصال السمعي والبصري من مثل هذه التمويلات ومصادر التمويل عموما قبل إسناد إجازة البث".وتحدثت موسي عن ما وصفته بـ "التمويلات بالميارات"، مؤكدة أن "مؤسسات الإعلام الجمعياتي" تحظى بمثل تلك التمويلات.وأكدت أن حزبها قد دخل إلى بعض السفارات و"اكتشف أنها تخصص مليارات لتمويل هذه المؤسسات".وألمحت السياسية التونسية إلى وجود عوامل تتحكم في حجم تلك التمويلات، مشيرة إلى أن منها، "سبر الآراء ونسب المشاهدة هما المتحكم في توزيعها".وأشارت رئيسة حزب الدستوري الحر، إلى أن حزبها يمتلك رؤية "لتنظيم الإعلام تنطلق باعادة النظر في القوانين الأساسية للإعلام ونظام التأجير والانتداب وتوزيع الإشهار وغيرها من أجل إعلام حر ومسؤول"، حسب تعبيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211120/عبير-موسي-قيس-سعيد-يتحمل-مسؤولية-قانون-المالية-الحالي-1050758761.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/46/1042744689_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1ac3d16ab68fcd182d0d4298eefbad9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, تمويل, الإعلام

عبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه

12:32 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / HASNAعبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية
عبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / HASNA
تابعنا عبر
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن السلطة السياسية تتدخل في العمل الإعلامي، مطالبة بالكشف عن تلقي بعض وسائل الإعلام التونسي تمويلا أجنبيا.
وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك، قالت موسي: "السلطة السياسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام العمومي من خلال صنصرة بعض البرامج وتحديد ترتيب الأخبار في النشرات الرئيسية".
واعتبرت أن الحديث عن "حرية الإعلام ما بعد 2011 إلى اليوم هي كلمة حق أريد بها باطل"، حسب تعبيرها.
تصريحات موسي جاءت على هامش ندوة عقدها الحزب الدستوري الحر، وكان موضوعها "الانتقال الإعلامي في تونس ما بعد الثورة".
وتساءلت رئيسة حزب الدستوري الحر التونسي، عن "مدى حيادية المؤسسات الإعلامية التونسية خصوصا منها تلك التي ثبت مشاركة ممولين أجانب في رأس مالها، وعن مدى تثبت هيئة الاتصال السمعي والبصري من مثل هذه التمويلات ومصادر التمويل عموما قبل إسناد إجازة البث".
وتحدثت موسي عن ما وصفته بـ "التمويلات بالميارات"، مؤكدة أن "مؤسسات الإعلام الجمعياتي" تحظى بمثل تلك التمويلات.
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
عبير موسي: قيس سعيد يتحمل مسؤولية قانون المالية الحالي
20 نوفمبر 2021, 13:22 GMT
وأكدت أن حزبها قد دخل إلى بعض السفارات و"اكتشف أنها تخصص مليارات لتمويل هذه المؤسسات".
وألمحت السياسية التونسية إلى وجود عوامل تتحكم في حجم تلك التمويلات، مشيرة إلى أن منها، "سبر الآراء ونسب المشاهدة هما المتحكم في توزيعها".
وأشارت رئيسة حزب الدستوري الحر، إلى أن حزبها يمتلك رؤية "لتنظيم الإعلام تنطلق باعادة النظر في القوانين الأساسية للإعلام ونظام التأجير والانتداب وتوزيع الإشهار وغيرها من أجل إعلام حر ومسؤول"، حسب تعبيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:29 GMTهل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا
13:22 GMTالقصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات
13:18 GMTأول الهواتف المطروحة في عام 2022... شحن سريع وكاميرا بخصائص غير مسبوقة
13:14 GMTوزير مغربي يأمر باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات
12:57 GMTتركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
12:55 GMTأزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
12:53 GMTتظاهرة ضد "إلزامية اللقاح" في لبنان...صور
12:48 GMTإيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا متورطين في اغتيال الجنرال سليماني
12:43 GMTبولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
12:40 GMTتركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
12:39 GMTباكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
12:33 GMTمواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
12:32 GMTعبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
12:30 GMTانقسام قضائي حول التطعيم الإلزامي في الولايات المتحدة
12:28 GMTليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
12:26 GMTمستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
12:23 GMTهل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟
12:20 GMTمحلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
12:18 GMTصحيفة: روسيا تنقذ دول القارة السوداء
12:13 GMT"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا