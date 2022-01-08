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غضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
غضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
تسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في السعودية لفرقة راقصة مرتدية ملابس، اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة"، في غضب عارم في المملكة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:36+0000
2022-01-08T08:36+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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ويُظهر الفيديو إحدى أفراد الفرقة الراقصة وهي تمر بين المشاركين في مهرجان "شتاء جازان" مرتدية ملابس اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة" بالنسبة للمجتمع السعودي.وبعد انتشار الفيديو، أصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز توجيهات بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022".كما وجّه أمير جازان أيضا بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق".يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي، هو مهرجان سياحي يقام في منطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام.ينظمه مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية. وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

غضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو

08:36 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriامرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان "موسم الرياض" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
امرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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تسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في السعودية لفرقة راقصة مرتدية ملابس، اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة"، في غضب عارم في المملكة.
ويُظهر الفيديو إحدى أفراد الفرقة الراقصة وهي تمر بين المشاركين في مهرجان "شتاء جازان" مرتدية ملابس اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة" بالنسبة للمجتمع السعودي.
وبعد انتشار الفيديو، أصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز توجيهات بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022".
كما وجّه أمير جازان أيضا بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق".
يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي، هو مهرجان سياحي يقام في منطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام.
ينظمه مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية.
وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي.
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