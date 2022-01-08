غضب في السعودية بسبب "تعري" فرقة راقصة وتوجيهات بفتح تحقيق عاجل... فيديو
© REUTERS / Ahmed Yosriامرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان "موسم الرياض" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
تسبب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في السعودية لفرقة راقصة مرتدية ملابس، اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة"، في غضب عارم في المملكة.
ويُظهر الفيديو إحدى أفراد الفرقة الراقصة وهي تمر بين المشاركين في مهرجان "شتاء جازان" مرتدية ملابس اعتبر بعضهم أنها "غير لائقة" بالنسبة للمجتمع السعودي.
مو معقول هالحد من التمادي الظاهر نسينا اننا دولة مسلمة وبدينا بتجاوزات اخلاقية وغير صحيحة لا داعي لها ! #شتاء_جازان_2022 pic.twitter.com/v4sMQE2vXA— عفن (@nyputdgl) January 7, 2022
وبعد انتشار الفيديو، أصدر أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز توجيهات بـ"سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022".
كما وجّه أمير جازان أيضا بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق".
#عاجل ||— إمارة منطقة جازان (@jazangov) January 7, 2022
سمو #أمير_منطقة_جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في #شتاء_جازان_2022 ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق ، جاء ذلك تعقيبا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.. pic.twitter.com/P2cnlAVta1
يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي، هو مهرجان سياحي يقام في منطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام.
ينظمه مجلس التنمية السياحية في منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية.
وانطلقت فعاليات المهرجان، يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي.
سمو #أمير_منطقة_جازان يرعى وبحضور سمو نائب أمير المنطقة حفل افتتاح مهرجان #شتاء_جازان_2022 الذي استضافته #جامعة_جازان. pic.twitter.com/xCPgNQhvdR— جامعة جازان (@JazanUniversity) January 6, 2022