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https://arabic.sputniknews.com/20220108/فاكهة-لها-مفعول-قوي-في-خفض-مستوى-الكوليسترول-خلال-مدة-قصيرة-1055090919.html
فاكهة لها مفعول قوي في خفض مستوى الكوليسترول خلال مدة قصيرة
فاكهة لها مفعول قوي في خفض مستوى الكوليسترول خلال مدة قصيرة
كشفت دراسة جديدة عن تمتع فاكهة بمفعول قوي في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد يساعد ‏في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.‏ 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:24+0000
2022-01-08T10:24+0000
مجتمع
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وأعطى الباحثون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمشاركين 46 غراما من مسحوق العنب الكامل بشكل يومي.ووجد الخبراء أن تناول العنب زاد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة القوي.بالإضافة إلى ذلك، أدى تناول العنب إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول، وهي مادة شبيهة بالدهون في دم الإنسان يمكن أن تسد الشرايين وتؤدي إلى أمراض القلب.ولوحظ انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1 في المئة والكوليسترول الضار (البروتين الدهني المنخفض الكثافة) بنسبة 5.9 في المئة.كما وجدت الدراسة أن تناول العنب قلل من مستويات الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دورا أساسيا في استقلاب أو معالجة الكوليسترول.ومن المعروف منذ فترة طويلة أن العنب والفواكه الأخرى مثل التفاح تحتوي على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول - وهي مركبات عضوية موجودة بشكل طبيعي في النباتات - والتي تحافظ على الأوعية الدموية صحية ومرنة للدورة الدموية الجيدة.وقاد الدراسة الجديدة اختصاصي التغذية وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، جاوبينغ لي، ونشرت في مجلة "Nutrients".وتشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على صحة القلب، وفقًا لفريق الدراسة.واقترحت الأبحاث السابقة بالفعل وجود صلة بين استهلاك العنب بأشكال عديدة، بما في ذلك النبيذ الأحمر، وفوائد القلب.
https://arabic.sputniknews.com/20210714/العنب-صديق-الكبد-الأول-وفوائد-عظيمة-للبشرة-1049567544.html
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مجتمع, منوعات

فاكهة لها مفعول قوي في خفض مستوى الكوليسترول خلال مدة قصيرة

10:24 GMT 08.01.2022
© shutterstockأعراض ارتفاع الكوليسترول
أعراض ارتفاع الكوليسترول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
أعراض ارتفاع الكوليسترول
© shutterstock
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن تمتع فاكهة بمفعول قوي في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما قد يساعد ‏في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.‏
وأعطى الباحثون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمشاركين 46 غراما من مسحوق العنب الكامل بشكل يومي.
ووجد الخبراء أن تناول العنب زاد بشكل كبير من تنوع البكتيريا في الأمعاء، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة القوي.
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بالإضافة إلى ذلك، أدى تناول العنب إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول، وهي مادة شبيهة بالدهون في دم الإنسان يمكن أن تسد الشرايين وتؤدي إلى أمراض القلب.
ولوحظ انخفاض في نسبة الكوليسترول في الدم بما في ذلك الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1 في المئة والكوليسترول الضار (البروتين الدهني المنخفض الكثافة) بنسبة 5.9 في المئة.
كما وجدت الدراسة أن تناول العنب قلل من مستويات الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دورا أساسيا في استقلاب أو معالجة الكوليسترول.
ومن المعروف منذ فترة طويلة أن العنب والفواكه الأخرى مثل التفاح تحتوي على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول - وهي مركبات عضوية موجودة بشكل طبيعي في النباتات - والتي تحافظ على الأوعية الدموية صحية ومرنة للدورة الدموية الجيدة.

كما يمكن لهذه الفواكه أن تقلل من "المواد الكيميائية النباتية"، وتساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم، وتقليل الالتهاب المزمن، وهو عامل خطر آخر لأمراض القلب.

وقاد الدراسة الجديدة اختصاصي التغذية وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، جاوبينغ لي، ونشرت في مجلة "Nutrients".
وقال البروفيسور لي: "اكتشفنا أن العنب له تأثير مفيد على بكتيريا الأمعاء، وهو خبر سار، لأن الأمعاء الصحية أمر بالغ الأهمية للصحة الجيدة".
وتشير النتائج إلى دور جديد واعد للعنب في صحة الأمعاء وتعزيز فوائد العنب على صحة القلب، وفقًا لفريق الدراسة.
واقترحت الأبحاث السابقة بالفعل وجود صلة بين استهلاك العنب بأشكال عديدة، بما في ذلك النبيذ الأحمر، وفوائد القلب.
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