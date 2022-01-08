https://arabic.sputniknews.com/20220108/فرنسا-تحذر-من-نفاد-الوقت-قبل-التوصل-للاتفاق-النووي-الإيراني-إثيوبيا-تطلق-حوارا-وطنيا-لإنهاء-الحرب-1055099983.html

فرنسا تحذر من نفاد الوقت قبل التوصل للاتفاق النووي الإيراني... إثيوبيا تطلق حوارا وطنيا لإنهاء الحرب

فرنسا تحذر من نفاد الوقت قبل التوصل للاتفاق النووي الإيراني... إثيوبيا تطلق حوارا وطنيا لإنهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن المحادثات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي تسلك طريقا إيجابيا، لكنه أشار إلى أن الوقت اللازم للوصول إلى اتفاق... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T14:07+0000

2022-01-08T14:07+0000

2022-01-08T14:07+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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فرنسا تحذر من نفاذ الوقت قبل التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني... إثيوبيا تطلق حوارا وطنيا لإنهاء الحرب فرنسا تحذر من نفاذ الوقت قبل التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني... إثيوبيا تطلق حوارا وطنيا لإنهاء الحرب

وأضاف في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن الوصول لاتفاق مع طهران لا يزال ممكننا، لكنه أكد أن الوقت عامل جوهري لأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء يتم التفاوض عليه"، على حد قوله.إلى ذلك، قال المبعوث الروسي إلى محادثات إيران النووية، ميخائيل أوليانوف، أن جميع المفاوضين في فيينا أكدوا حدوث تقدم نحو إحياء الاتفاق النووي وإزالة الحظر رغم ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف.في هذا السياق، قال المحلل السياسي رضوان قاسم:وأوضح أن هناك صراع داخلي ضمن البيت الأوروبي الواحد وبين العديد من الدول، لأن هناك من يريد إتمام هذا الاتفاق وهناك من يريد أن يعرقل الاتفاق، مشيراً إلى أن الأوروبيين لا يستطيعون اتخاذ أي قرار بشأن الملف النووي دون العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبنانياعتذر زعيم تيار المستقبل اللبناني، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون للوصول إلى حلول للأزمات التي يعانيها لبنان.وذكر المكتب الإعلامي للحريري في بيان، أن "الحريري أبلغ الرئيس اللبناني اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية".وكان عون دعا إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل، والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، جوني منير:و أضاف أن الأمر الثاني هو أن النتائج الفعلية لهذا الحوار واضحة، لأن هناك ثمة قناعة موجودة لدى الفرقاء في لبنان، بأن هذا الحوار لن يكون ذو نتيجة مجدية أو مرضية سوى أن لديه هدف واحد هو إعادة إنعاش وضع رئيس الجمهورية اللبناني قبل عشرة أشهر من مغادرته للحكم، على حد قوله.إثيوبيا تعلن إطلاق سراح معتقلين سياسيين وتدعو لحوار وطني لإنهاء الأزمة في البلادأعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها أديس أبابا "حركة إرهابية"، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.إلى ذلك، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإفراج إثيوبيا عن معتقلين بينهم شخصيات معارضة بارزة، داعيا إلى "الاستفادة من هذا الإجراء الهام لبناء الثقة" ووقف الأعمال العدائية في البلاد.في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي الإثيوبي، أنور ابراهيم:لكنه أكد أن تصريحات رئيس الوزراء فيما يخص المصالحة والسلام في البلاد كانت إيجابية جدا، خاصة أن اللهجة الحكومية تغيرت هذه المرة، معربا عن اعتقاده أن إطلاق سراح بعض القيادات وبعض النشطاء والإعلاميين خطوة إيجابية بالفعل.وأضاف إبراهيم أن هنالك تحديات عدة تواجه الدعوة الحكومية للحوار مثل من يرى في البرلمان أن جبهة تيغراي "حركة إرهابية" ويجب ألا تشارك في هذا الحوار أو أي حوار، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر تفاصيل عن الحوار الذي تقوده الحكومة وهل هو حوار شامل أم سيكون حكرا على بعض الجهات.

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