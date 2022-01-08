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https://arabic.sputniknews.com/20220108/فوز-ساحق-لتشيلسي-بخماسية-في-كأس-الاتحاد-الإنجليزي-ولوكاكو-يهز-الشباك-1055115677.html
فوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
فوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
أحرز روميلو لوكاكو هدفا خلال فوز تشيلسي 5-1 على تشيسترفيلد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، في هدفه الأول منذ إطلاق تصريحات أغضبت... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T23:57+0000
2022-01-08T23:57+0000
تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وهز لوكاكو الشباك في الدقيقة 20، ليتقدم تشيلسي 3-صفر بعدما سجل قبله تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي ويفرض بطل أوروبا سيطرته على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج.وجعل أندرياس كريستنسن النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة ثم سجل حكيم زياش من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الفريق المغمور هدفه الوحيد بواسطة أكواسي أسانتي.وبعد إجراء جلسة لتصفية الأجواء مع توخيل، عاد لوكاكو إلى التشكيلة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.وقال توخيل "أنا سعيد بالنهج وطريقة بدايتنا في المباراة. بدأنا بقوة وحسمنا المواجهة مبكرا. هذا ما أردناه".
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تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

فوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك

23:57 GMT 08.01.2022
© REUTERS / PAUL CHILDSفوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك
فوز ساحق لتشيلسي بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ولوكاكو يهز الشباك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / PAUL CHILDS
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أحرز روميلو لوكاكو هدفا خلال فوز تشيلسي 5-1 على تشيسترفيلد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، في هدفه الأول منذ إطلاق تصريحات أغضبت مدربه توماس توخيل.
وهز لوكاكو الشباك في الدقيقة 20، ليتقدم تشيلسي 3-صفر بعدما سجل قبله تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي ويفرض بطل أوروبا سيطرته على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج.
وجعل أندرياس كريستنسن النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة ثم سجل حكيم زياش من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الفريق المغمور هدفه الوحيد بواسطة أكواسي أسانتي.

واُستبعد لوكاكو، المنضم في صفقة قياسية للنادي، من تشكيلة تشيلسي خلال التعادل مع ليفربول في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي، بعدما أجرى مقابلة تلفزيونية قبلها بثلاثة أسابيع. وقال إنه غير سعيد بدوره في النادي وأبدى رغبته في العودة إلى إنتر ميلان.

وبعد إجراء جلسة لتصفية الأجواء مع توخيل، عاد لوكاكو إلى التشكيلة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.
وقال توخيل "أنا سعيد بالنهج وطريقة بدايتنا في المباراة. بدأنا بقوة وحسمنا المواجهة مبكرا. هذا ما أردناه".
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