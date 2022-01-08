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https://arabic.sputniknews.com/20220108/في-رومانيا-غرامة-ارتداء-قناع-غير-طبي-تساوي-عقوبة-عدم-ارتدائه-1055100491.html
في رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه
في رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه
أعلن وزير الداخلية الروماني، لوسيان بودي، أنه منذ اليوم الموافق لـ8 يناير/كانون الثاني، سيتم تغريم مرتدي الأقنعة القماش غير الطبية بمبلغ 570 دولارا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T14:28+0000
2022-01-08T14:28+0000
العالم
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وبحسب ما نشرته قناة "Digi 24" المحلية، نقل الوزير قول الخبراء بأن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة كبيرة وهي معدية للغاية، وفي هذه الظروف، فإن ارتداء القناع مهم للغاية لوقف انتشار الفيروس. وعقوبة ارتداء القناع غير المناسب (غير الطبي) تساوي عقوبة عدم ارتدائه.في وقت سابق في فرنسا، اضطر الأطفال من سن ست سنوات إلى ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة، بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا أوميكرون.
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في رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه

14:28 GMT 08.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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أعلن وزير الداخلية الروماني، لوسيان بودي، أنه منذ اليوم الموافق لـ8 يناير/كانون الثاني، سيتم تغريم مرتدي الأقنعة القماش غير الطبية بمبلغ 570 دولارا.
وبحسب ما نشرته قناة "Digi 24" المحلية، نقل الوزير قول الخبراء بأن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة كبيرة وهي معدية للغاية، وفي هذه الظروف، فإن ارتداء القناع مهم للغاية لوقف انتشار الفيروس. وعقوبة ارتداء القناع غير المناسب (غير الطبي) تساوي عقوبة عدم ارتدائه.
في وقت سابق في فرنسا، اضطر الأطفال من سن ست سنوات إلى ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة، بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا أوميكرون.
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