في رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه

وبحسب ما نشرته قناة "Digi 24" المحلية، نقل الوزير قول الخبراء بأن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة كبيرة وهي معدية للغاية، وفي هذه الظروف، فإن ارتداء القناع مهم للغاية لوقف انتشار الفيروس. وعقوبة ارتداء القناع غير المناسب (غير الطبي) تساوي عقوبة عدم ارتدائه.في وقت سابق في فرنسا، اضطر الأطفال من سن ست سنوات إلى ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة، بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا أوميكرون.
أعلن وزير الداخلية الروماني، لوسيان بودي، أنه منذ اليوم الموافق لـ8 يناير/كانون الثاني، سيتم تغريم مرتدي الأقنعة القماش غير الطبية بمبلغ 570 دولارا.
وبحسب ما نشرته قناة "Digi 24" المحلية، نقل الوزير قول الخبراء بأن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة كبيرة وهي معدية للغاية، وفي هذه الظروف، فإن ارتداء القناع مهم للغاية لوقف انتشار الفيروس. وعقوبة ارتداء القناع غير المناسب (غير الطبي) تساوي عقوبة عدم ارتدائه.
في وقت سابق في فرنسا، اضطر الأطفال من سن ست سنوات إلى ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة، بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بسلالة فيروس كورونا أوميكرون.