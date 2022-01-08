https://arabic.sputniknews.com/20220108/كازاخستان-تواصل-إطلاق-النار-في-مدينة-ألما-آتا-1055088922.html

كازاخستان... مقتل طفل وإصابة مراهق بحادث إطلاق النار في مدينة ألما آتا

كازاخستان... مقتل طفل وإصابة مراهق بحادث إطلاق النار في مدينة ألما آتا

قتل طفل وأصيب مراهق في حادث إطلاق نار في ألما آتا، في ظل استمرار عملية تطهير المدينة من المسلحين. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T09:27+0000

2022-01-08T09:27+0000

2022-01-08T09:46+0000

العالم

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وقال أروزان ساين مسؤول كازاخستاني في المصلحة الخاصة بشؤون الأطفال، اليوم السبت، إن طفلا قُتل وأصيب مراهق في حادث إطلاق نار في مدينة ألما آتا.ووفقا للمسؤول الكازاخستاني، فقد توفي طفل يبلغ من العمر 11 عاماً متأثرا بعيار ناري أصابه في 5 يناير/ كانون الثاني عندما كان في نزهة مع أسرته.وقالت وكالة "سبوتنيك" في رسالة عبر قناتها الرسمية على موقع "تلغرام"، اليوم السبت، إن "الطلقات مستمرة في ألما آتا".وكشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، أمس الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة".وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية، في وقت سابق، أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

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العالم