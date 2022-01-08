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https://arabic.sputniknews.com/20220108/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-بدء-العد-التنازلي-للتوصل-إلى-اتفاق-نهائي-في-فيينا-1055113746.html
كبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا
كبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا
أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم السبت، بدء العد التنازلي للتوصل لاتفاق نهائي بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن الاتفاق النووي وذلك خلال... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:00+0000
2022-01-08T21:00+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن باقري كني قوله: "الخلافات في مفاوضات رفع العقوبات (فيينا) آخذة في التراجع".وأضاف باقري: "نستطيع أن نقول أن العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".وأوضح أن "معظم المشاركين في المفاوضات يؤكدون بحذر التطور الحاصل في المفاوضات".وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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أخبار إيران, الاتفاق النووي

كبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا

21:00 GMT 08.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم السبت، بدء العد التنازلي للتوصل لاتفاق نهائي بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن الاتفاق النووي وذلك خلال المفاوضات التي تستضيفها فيينا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن باقري كني قوله: "الخلافات في مفاوضات رفع العقوبات (فيينا) آخذة في التراجع".
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وأضاف باقري: "نستطيع أن نقول أن العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".
وأوضح أن "معظم المشاركين في المفاوضات يؤكدون بحذر التطور الحاصل في المفاوضات".
وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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