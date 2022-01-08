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https://arabic.sputniknews.com/20220108/كورونا-يقضي-على-ريلو-النمر-الثلجي-الشهير-1055106411.html
كورونا يقضي على "ريلو" النمر الثلجي الشهير
كورونا يقضي على "ريلو" النمر الثلجي الشهير
نفق "ريلو" النمر الثلجي الشهير المقيم في حديقة حيوان "ميلر بارك" في مدينة بلومنغتون الأمريكية، بعد معاناته من التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:10+0000
2022-01-08T16:10+0000
2022-01-08T16:10+0000
نمر
فيروس كورونا
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وذكر موقع "فوكس 2 ناو" أن مسؤولي الحديقة كانوا قد أعلنوا يوم الخميس الماضي على "فيسبوك" أن النمر بدأ يعاني من أعراض كورونا في وقت مبكر من الشهر الماضي.وقدم ريلو إلى حديقة "ميلر بارك" في عام 2011 من حديقة حيوان أوكلاهوما، ومنذ ذلك الحين أنجب 7 أشبال.وكان النمر سببا في أن تحظى الحديقة بإشادة واسعة، بعد أن جعلها واحدة من المؤسسات الرائدة عالميا في إنتاج أشبال النمر الثلجي.وتأتي شهرة النمر الثلجي العالمية نتيجة ظهور صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك.كما أن صور ريلو انتشرت في أنحاء العالم حيث كانت جزءا من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب"The Photo Ark" والتي تم التقاطها من قبل مصور متعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/إلقاء-القبض-على-نمر-نادر-في-جبال-كردستان-العراق-فيديو-1054860516.html
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نمر, فيروس كورونا
كورونا يقضي على "ريلو" النمر الثلجي الشهير
نفق "ريلو" النمر الثلجي الشهير المقيم في حديقة حيوان "ميلر بارك" في مدينة بلومنغتون الأمريكية، بعد معاناته من التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكر
موقع "فوكس 2 ناو"
أن مسؤولي الحديقة كانوا قد أعلنوا يوم الخميس الماضي على "فيسبوك" أن النمر بدأ يعاني من أعراض كورونا في وقت مبكر من الشهر الماضي.
وقدم ريلو إلى حديقة "ميلر بارك" في عام 2011 من حديقة حيوان أوكلاهوما، ومنذ ذلك الحين أنجب 7 أشبال.
وكان النمر سببا في أن تحظى الحديقة بإشادة واسعة، بعد أن جعلها واحدة من المؤسسات الرائدة عالميا في إنتاج أشبال
النمر الثلجي
.
وتأتي شهرة النمر الثلجي العالمية نتيجة ظهور صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك.
كما أن صور ريلو انتشرت في أنحاء العالم حيث كانت جزءا من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب"The Photo Ark" والتي تم التقاطها من قبل مصور متعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك".