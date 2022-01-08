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https://arabic.sputniknews.com/20220108/كيف-تتعامل-الصحافة-الغربية-مع-يوم-ميلاد-كيم-جونغ-أون-المزعوم؟-1055098864.html
كيف تتعامل الصحافة الغربية مع يوم ميلاد كيم جونغ أون المزعوم؟
كيف تتعامل الصحافة الغربية مع يوم ميلاد كيم جونغ أون المزعوم؟
تحتفل كوريا الشمالية في أيام محددة بأعياد ميلاد رؤسائها السابقين، ومع ذلك لم يتم تخصيص أي عطلة وطنية للزعيم الحالي كيم جونغ أون، ولم يتم الإعلان رسمياً عن... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T13:36+0000
2022-01-08T13:36+0000
العالم
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يقال أن 8 يناير/كانون الثاني 1984، هو يوم ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، علما أنه لا يوجد أي تقويم رسمي يثبت ذلك، ولكن بعض الصحف التابعة للغرب، مثل "إكسبريس" البريطانية تقول إن كوريا تستعد لعرض أسلحة نووية خطيرة في يوم عيد ميلاد جونغ أون.بالنسبة للكوريين الشماليين، لا يزال الثامن من يناير يومًا عاديًا من أيام الأسبوع. ويوضح الخبراء أن الزعيم الحالي لا يزال صغيرًا جدًا ولم يعمل بعد من أجل مصلحة البلاد. في الوقت الذي تزعم فيه الصحافة الغربية أن 8 يناير كان على وشك إعلان "يوم المجرة"، لكن لم يتم تأكيد الشائعات.ولكن بحسب ما ذكره مراسل "مير 24" الروسية، لا يزال هناك جدل حول تاريخ ميلاد زعيم كوريا الشمالية إن كان بالضبط في عام 1982 أو 1983 أو 1984. علاوة على ذلك، التلفزيون والصحف صامتة بشأن عيد ميلاده.بشكل عام، تحتفل كوريا الشمالية بـ"يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، في 16 فبراير/شباط من كل عام باعتباره عطلة وطنية، وكذلك عيد ميلاد الجد الأسبق كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان، وهو في "يوم الشمس".
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العالم

كيف تتعامل الصحافة الغربية مع يوم ميلاد كيم جونغ أون المزعوم؟

13:36 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / STR
تابعنا عبر
تحتفل كوريا الشمالية في أيام محددة بأعياد ميلاد رؤسائها السابقين، ومع ذلك لم يتم تخصيص أي عطلة وطنية للزعيم الحالي كيم جونغ أون، ولم يتم الإعلان رسمياً عن تاريخ ميلاده.
يقال أن 8 يناير/كانون الثاني 1984، هو يوم ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، علما أنه لا يوجد أي تقويم رسمي يثبت ذلك، ولكن بعض الصحف التابعة للغرب، مثل "إكسبريس" البريطانية تقول إن كوريا تستعد لعرض أسلحة نووية خطيرة في يوم عيد ميلاد جونغ أون.
بالنسبة للكوريين الشماليين، لا يزال الثامن من يناير يومًا عاديًا من أيام الأسبوع. ويوضح الخبراء أن الزعيم الحالي لا يزال صغيرًا جدًا ولم يعمل بعد من أجل مصلحة البلاد. في الوقت الذي تزعم فيه الصحافة الغربية أن 8 يناير كان على وشك إعلان "يوم المجرة"، لكن لم يتم تأكيد الشائعات.
ولكن بحسب ما ذكره مراسل "مير 24" الروسية، لا يزال هناك جدل حول تاريخ ميلاد زعيم كوريا الشمالية إن كان بالضبط في عام 1982 أو 1983 أو 1984. علاوة على ذلك، التلفزيون والصحف صامتة بشأن عيد ميلاده.
بشكل عام، تحتفل كوريا الشمالية بـ"يوم النجم الساطع"، وهو عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، في 16 فبراير/شباط من كل عام باعتباره عطلة وطنية، وكذلك عيد ميلاد الجد الأسبق كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان، وهو في "يوم الشمس".
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