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كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته
كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته
أخبر يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة "برايم" أنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T06:42+0000
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مجتمع
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وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من "القمامة"، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.
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كيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته

06:42 GMT 08.01.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
CC0 / pixabay.com /
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أخبر يفغيني كاشكين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة "برايم" أنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.
وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

من بين العلامات الرئيسية، ذكر الخبير عمليات إعادة التشغيل المتكررة، والإغلاق المفاجئ و"التجميد" للهاتف الذكي، وفقدان حساسية الشاشة للمس، بالإضافة إلى انتفاخ البطارية، وسخونة الأداة (حتى في حالة الراحة)، وبسرعة كبيرة تفريغ الجهاز.

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من "القمامة"، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.
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