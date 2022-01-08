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لبنان يعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليه ابتداء من الاثنين المقبل
لبنان يعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليه ابتداء من الاثنين المقبل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقها ابتداءً من الاثنين المقبل الموافق 10 يناير/كانون... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لبيان الوزارة، يجب على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة ان يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.وأضافت الوزارة أنه في حال وجوب إجراء اختبار الـ PCR قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه، يجب تحميل نتيجة الاختبار على المنصة.وأشارت إلى أنه في حال وجود شهادة لقاح كوفيد19 يجب تحميلها أيضا.وأكدت أن جميع المسافرين القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة، سيخضعوا لاختبار PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.وفي السياق، ذكرت صحيفة "النهار"، أنه سيتم تخفيض تكلفة اختبار PCR الإلزامي لجميع الوافدين، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا".
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أخبار لبنان, فيروس كورونا, لبنان

لبنان يعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين القادمين إليه ابتداء من الاثنين المقبل

10:20 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMROمطار بيروت
مطار بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين إلى لبنان، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقها ابتداءً من الاثنين المقبل الموافق 10 يناير/كانون الثاني 2022.
ووفقا لبيان الوزارة، يجب على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة ان يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
وأضافت الوزارة أنه في حال وجوب إجراء اختبار الـ PCR قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه، يجب تحميل نتيجة الاختبار على المنصة.
وأشارت إلى أنه في حال وجود شهادة لقاح كوفيد19 يجب تحميلها أيضا.
وأكدت أن جميع المسافرين القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة، سيخضعوا لاختبار PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، سيكون دفع تكلفة الاختبار مسبقا عن طريق بطاقة ائتمان أو بواسطة وثيقة إلكترونية EMD يحصلون عليها عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "النهار"، أنه سيتم تخفيض تكلفة اختبار PCR الإلزامي لجميع الوافدين، بحيث تصبح 30 دولارا بدلا من 50 دولارا".
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