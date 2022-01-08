لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات
21:27 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 21:28 GMT 08.01.2022)
© AFP 2021 / David Gannonمواطنون يركبون قوارب محتلفة الأحجام والأشكال في قناة لاندوير، في إطار دعم نوادي الرقص الدولية الشهيرة في برلين، التي تضررت بسبب الإغلاق التام بسبب فيروس "كورونا" في ألمانيا 31 مايو 2020
© AFP 2021 / David Gannon
لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.
وقالت وكالة "رويترز" إن كتلة صخرية انهارت فجأة عن جدار الوادي وسقطت على عدة قوارب ترفيهية، فوق البحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه.
#Capitólio, Minas Gerais: a stone wall collapsed and fell on 3 boats. Initial information speaks of 1 dead and 15 wounded pic.twitter.com/TtyWnWU8xO— Bellum et Pax 🇧🇷 (@BellumPaxBR) January 8, 2022
وغرق زورق واحد على الأقل بعد تحطمه، وفرت العديد من الزوارق الأخرى من المكان.
o desabamento da rocha no capitólio em minas gerais por outro ângulopic.twitter.com/y9U9bWNAnh— kai (@kaiziito) January 8, 2022
وقال رجال إنقاذ، بينهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يعتقد أنهم في عداد المفقودين.
It occurred "due to heavy rains, which caused the loosening of a wall of stones in Lago de Furnas, in Capitolio," Romeu Zema, governor of Minas, said https://t.co/v4C34a6o4e pic.twitter.com/GG54WmpTEh— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 8, 2022
وأصيب عدد من الأشخاص في الحادث بكسور في العظام وكان أحدهم في حالة خطيرة في المستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه.
وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.