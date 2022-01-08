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https://arabic.sputniknews.com/20220108/لحظة-انهيار-كتلة-صخرية-على-قوارب--في-البرازيل-ومقتل-5-سياح-فيديوهات-1055114212.html
لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات
لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات
لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:27+0000
2022-01-08T21:28+0000
البرازيل
حادث
صخور
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وقالت وكالة "رويترز" إن كتلة صخرية انهارت فجأة عن جدار الوادي وسقطت على عدة قوارب ترفيهية، فوق البحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس.وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه.وغرق زورق واحد على الأقل بعد تحطمه، وفرت العديد من الزوارق الأخرى من المكان.وقال رجال إنقاذ، بينهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يعتقد أنهم في عداد المفقودين.وأصيب عدد من الأشخاص في الحادث بكسور في العظام وكان أحدهم في حالة خطيرة في المستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه.وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.
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البرازيل, حادث, صخور

لحظة انهيار كتلة صخرية على قوارب في البرازيل ومقتل 5 سياح.. فيديوهات

21:27 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 21:28 GMT 08.01.2022)
© AFP 2021 / David Gannonمواطنون يركبون قوارب محتلفة الأحجام والأشكال في قناة لاندوير، في إطار دعم نوادي الرقص الدولية الشهيرة في برلين، التي تضررت بسبب الإغلاق التام بسبب فيروس "كورونا" في ألمانيا 31 مايو 2020
مواطنون يركبون قوارب محتلفة الأحجام والأشكال في قناة لاندوير، في إطار دعم نوادي الرقص الدولية الشهيرة في برلين، التي تضررت بسبب الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا في ألمانيا 31 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / David Gannon
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لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة، اليوم السبت، عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.
وقالت وكالة "رويترز" إن كتلة صخرية انهارت فجأة عن جدار الوادي وسقطت على عدة قوارب ترفيهية، فوق البحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه.
وغرق زورق واحد على الأقل بعد تحطمه، وفرت العديد من الزوارق الأخرى من المكان.
وقال رجال إنقاذ، بينهم غواصون، إنهم يبحثون عن 20 شخصا يعتقد أنهم في عداد المفقودين.
وأصيب عدد من الأشخاص في الحادث بكسور في العظام وكان أحدهم في حالة خطيرة في المستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه.
وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.
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