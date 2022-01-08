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https://arabic.sputniknews.com/20220108/ليبياالارتباك-يخيم-على-المشهد-السياسي-بعد-إثارة-ملف-الاستفتاء-على-الدستور-1055096478.html
ليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
ليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
تناقش الحلقة دخول المشهد السياسي في ليبيا حالة الارتباك على ضوء رفص قوى سياسية غربي البلاد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الاستفتاء على مسودة مشروع... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:28+0000
2022-01-08T12:28+0000
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ليبيا.. الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثار ملف الإستفتاء على الدستور
ليبيا.. الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثار ملف الإستفتاء على الدستور
يأتي ذلك مع تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف الليبية.وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بيد أن مفوضية الانتخابات أعلنت تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.محلل الشؤون العربية، أحمد جمعة، رأى أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن كافة المؤسسات الحالية الموجودة في المشهد انتهت - حسب تعبيره.وأضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن من شأن التفاهم الدولي على إجراء الانتخابات تحييد دور الميليشيات المسلحة في التأثير على العملية السياسية.التفاصيل في الملف الصوتي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور

12:28 GMT 08.01.2022
ليبيا.. الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثار ملف الإستفتاء على الدستور
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة دخول المشهد السياسي في ليبيا حالة الارتباك على ضوء رفص قوى سياسية غربي البلاد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور.
يأتي ذلك مع تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة الاستفتاء على مسودة الدستور والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف الليبية.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بيد أن مفوضية الانتخابات أعلنت تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
محلل الشؤون العربية، أحمد جمعة، رأى أن الحل في ليبيا يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لأن كافة المؤسسات الحالية الموجودة في المشهد انتهت - حسب تعبيره.
وأضاف، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن من شأن التفاهم الدولي على إجراء الانتخابات تحييد دور الميليشيات المسلحة في التأثير على العملية السياسية.
التفاصيل في الملف الصوتي
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