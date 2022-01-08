ماكرون يرحب بقرار مصر إطلاق سراح رامي شعث ويعلن وصوله إلى فرنسا

وقال ماكرون، عبر حسابه على تويتر: "أرحب بقرار السلطات المصرية الإفراج عن رامي شعث"، مشيرا إلى أنه "يشارك ارتياح زوجته سيلين لو برون، أنه (رامي شعث) يتواجد الآن في فرنسا، ولن نتنازل عنه".ووجه الرئيس الفرنسي، الشكر لكل من لعب دورا إيجابيا في هذه النتيجة السعيدة.وكانت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث قالت، في وقت سابق، إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم وبعد أن أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية، على حد قولها.وأضاف البيان، أن شعث، الذي كان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين بها، أُفرج عنه مساء الخميس الماضي وتم تسليمه إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن.وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شعث في يونيو/ حزيران 2019 وتم احتجازه على ذمة المحاكمة مع نشطاء آخرين بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بقرار السلطات المصرية إطلاق سراح الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث.
وقال ماكرون، عبر حسابه على تويتر: "أرحب بقرار السلطات المصرية الإفراج عن رامي شعث"، مشيرا إلى أنه "يشارك ارتياح زوجته سيلين لو برون، أنه (رامي شعث) يتواجد الآن في فرنسا، ولن نتنازل عنه".
ووجه الرئيس الفرنسي، الشكر لكل من لعب دورا إيجابيا في هذه النتيجة السعيدة.
Je salue la décision des autorités égyptiennes de remettre Ramy Shaath en liberté. Je partage le soulagement de son épouse Céline Le Brun, qu’il retrouve en France, avec qui nous n’avons rien lâché. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle positif dans cette heureuse issue.
وكانت أسرة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث قالت، في وقت سابق، إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد اعتقال استمر أكثر من 900 يوم وبعد أن أجبرته على التخلي عن جنسيته المصرية، على حد قولها.
وأضاف البيان، أن شعث، الذي كان عضوا في العديد من الجماعات السياسية العلمانية في مصر وأحد مؤسسي حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين بها، أُفرج عنه مساء الخميس الماضي وتم تسليمه إلى ممثل للسلطة الفلسطينية بالقاهرة قبل نقله جوا إلى الأردن.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على شعث في يونيو/ حزيران 2019 وتم احتجازه على ذمة المحاكمة مع نشطاء آخرين بتهمة مساعدة جماعة إرهابية.