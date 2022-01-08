تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مايسترو-أوج-أبو-زيد-سفير-عالمي-سوري-للشباب-1055092826.html
مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
مايسترو أوج أبو زيد طالب معهد العالي للفنون الموسيقية، قائد أوركسترا القانون السورية روجيندا أصبح سفيرا عالميا للشباب وممثلا لسوريا في منصة مؤتمر الموسيقى... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:19+0000
2022-01-08T11:19+0000
راديو
ضيف الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1055092544_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9d26849187c713d6925f9f2364c017c4.png
مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
صقل أوج موهبته الفنية في معهد فريد الأطرش للموسيقى في السويداء وتخرج منه عازفا محترفا على آلة القانون.الفنان أبو زيد طالب المعهد العالي للفنون الموسيقية أسس فرقته في عام 2019 وتضم أكثر من 20 عازفا شابا وهذه الفرقة هي الأولى من نوعها في سوريا، سماها "روجيندا" وتعني الشمس المشرقة. يقول أبو زيد إن الهدف من تأسيس الفرقة هو بناء جيل موسيقي مثقف وواعي ومتخصص بالعزف على ألة القانون التي تشكل أوركسترا تحل محل أي آلة موسيقة فالقانون يستطيع أن يعطي تقنيات صوت العود والكمان وذلك بالاعتماد على التوزيع الموسيقي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1055092544_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_21ebe22c0b27cb3844e70654dc4c4b0f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, ضيف الأسبوع, аудио

مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب

11:19 GMT 08.01.2022
مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
تابعنا عبر
لينا المتني - سبوتنيك عربي
لينا المتني
كل المواضيع
مايسترو أوج أبو زيد طالب معهد العالي للفنون الموسيقية، قائد أوركسترا القانون السورية روجيندا أصبح سفيرا عالميا للشباب وممثلا لسوريا في منصة مؤتمر الموسيقى العالمي، وقد تم اختيار أبو زيد كسفير عالمي للشباب في هذا المؤتمر نتيجة إعجاب اللجنة العالمية بمقطوعات عزفتها فرقته الموسيقية.
صقل أوج موهبته الفنية في معهد فريد الأطرش للموسيقى في السويداء وتخرج منه عازفا محترفا على آلة القانون.الفنان أبو زيد طالب المعهد العالي للفنون الموسيقية أسس فرقته في عام 2019 وتضم أكثر من 20 عازفا شابا وهذه الفرقة هي الأولى من نوعها في سوريا، سماها "روجيندا" وتعني الشمس المشرقة. يقول أبو زيد إن الهدف من تأسيس الفرقة هو بناء جيل موسيقي مثقف وواعي ومتخصص بالعزف على ألة القانون التي تشكل أوركسترا تحل محل أي آلة موسيقة فالقانون يستطيع أن يعطي تقنيات صوت العود والكمان وذلك بالاعتماد على التوزيع الموسيقي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:02 GMTالقوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
11:59 GMTسفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو
11:52 GMTأنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
11:50 GMTرئيس وزراء إثيوبيا: تيغراي منظمة خانت نفسها بطريقه ليس لها مثيل في التاريخ
11:48 GMTباشينيان يعلن تأييد اقتراح رئيس كازاخستان على فلاديمير بوتين
11:46 GMTمرشحة الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقسم البلاد... فيديو
11:36 GMTإعلام: مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي
11:34 GMTالصدر يؤكد أنه لا مكان للميليشيات في العراق وأن الجميع سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية
11:32 GMTدعوات تونسية للنزول إلى الشارع للاحتجاج الجمعة المقبلة
11:29 GMTأكبر الشركات في العالم لعام 2022
11:28 GMTهيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا
11:25 GMTالعلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
11:24 GMTرئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو
11:23 GMTصحيفة أمريكية تنشر خريطة لـ "موقع القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
11:21 GMT طاقم "إس-300" يتدرب على تدمير الأهداف الجوية في جزر الكوريل
11:19 GMTمايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
11:17 GMTجعجع يفتح النار على نصر الله بعد تصريحاته تجاه السعودية ويتهمه بدفع لبنان إلى جهنم... فيديو
11:14 GMTرئيس البعثة الأممية في السودان يعلن رسميا إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة
11:13 GMTخبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:12 GMTعباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ