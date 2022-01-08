مايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب

صقل أوج موهبته الفنية في معهد فريد الأطرش للموسيقى في السويداء وتخرج منه عازفا محترفا على آلة القانون.الفنان أبو زيد طالب المعهد العالي للفنون الموسيقية أسس فرقته في عام 2019 وتضم أكثر من 20 عازفا شابا وهذه الفرقة هي الأولى من نوعها في سوريا، سماها "روجيندا" وتعني الشمس المشرقة. يقول أبو زيد إن الهدف من تأسيس الفرقة هو بناء جيل موسيقي مثقف وواعي ومتخصص بالعزف على ألة القانون التي تشكل أوركسترا تحل محل أي آلة موسيقة فالقانون يستطيع أن يعطي تقنيات صوت العود والكمان وذلك بالاعتماد على التوزيع الموسيقي
مايسترو أوج أبو زيد طالب معهد العالي للفنون الموسيقية، قائد أوركسترا القانون السورية روجيندا أصبح سفيرا عالميا للشباب وممثلا لسوريا في منصة مؤتمر الموسيقى العالمي، وقد تم اختيار أبو زيد كسفير عالمي للشباب في هذا المؤتمر نتيجة إعجاب اللجنة العالمية بمقطوعات عزفتها فرقته الموسيقية.
صقل أوج موهبته الفنية في معهد فريد الأطرش للموسيقى في السويداء وتخرج منه عازفا محترفا على آلة القانون.الفنان أبو زيد طالب المعهد العالي للفنون الموسيقية أسس فرقته في عام 2019 وتضم أكثر من 20 عازفا شابا وهذه الفرقة هي الأولى من نوعها في سوريا، سماها "روجيندا" وتعني الشمس المشرقة. يقول أبو زيد إن الهدف من تأسيس الفرقة هو بناء جيل موسيقي مثقف وواعي ومتخصص بالعزف على ألة القانون التي تشكل أوركسترا تحل محل أي آلة موسيقة فالقانون يستطيع أن يعطي تقنيات صوت العود والكمان وذلك بالاعتماد على التوزيع الموسيقي