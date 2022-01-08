https://arabic.sputniknews.com/20220108/ما-هي-متلازمة-ما-بعد-العيدتأثيرها-على-العمل-وكيف-نتجنبها؟-1055084570.html

ما هي متلازمة "ما بعد العيد"...تأثيرها على العمل وكيف نتجنبها؟

ما هي متلازمة "ما بعد العيد"...تأثيرها على العمل وكيف نتجنبها؟

بعد ليلة رأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد، قد يكون من الصعب للغاية العودة إلى العمل بكفاءة كما كان من قبل، ولكن عالم النفس سيرغي لانغ تحدث لـ"سبوتنيك" عن كيفية... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T06:48+0000

2022-01-08T06:48+0000

2022-01-08T06:48+0000

مجتمع

صحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1055084625_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_e479e4448b1fb18c77dd2dc80df5cb10.jpg

يقول لانغ: "إن الحالة المزاجية السيئة والضعف والإنتاجية المنخفضة شائعة جدًا بين الأشخاص الذين يعودون إلى العمل بعد إجازات طويلة". ووفقا له، يمكن أن تستمر هذه الحالة من عدة أيام إلى عدة أسابيع.وأوضح أن "هناك متلازمة ما بعد الإجازة، تظهر عندما يتناغم الناس مع العطلات، وينتظرونها، ثم ينتهون بسرعة بشكل غير متوقع. بعد ذلك، تنعدم رغبة الشخص بالذهاب إلى العمل، وتضعف إنتاجيته، وتصيبه حالة من التخمة والملل منذ اليوم الأول للعمل، ويقع في حالة نفسية صعبة يصعب عليه الخروج منها".لتجنب مثل هذه النتائج السلبية للعطلات، ينصح الطبيب النفسي في الأيام الأخيرة قبل الذهاب إلى العمل بمراقبة جدول النوم وتناول الطعام بشكل صحيح، أي عدم النوم أكثر من 8 ساعات في اليوم خلال الأيام الأخيرة من الإجازة، والتقليل من الكحول والإكثار من السلطات والوجبات الخفيفة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, صحة