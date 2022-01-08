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https://arabic.sputniknews.com/20220108/متطرفون-يقتحمون-مستشفى-في-ألما-آتا-ويطلقون-النار-على-وحدة-العناية-المركزة-1055104952.html
متطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة
متطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة
اقتحم مسلحون متطرفون المستشفى رقم 7 في ألما آتا في كازاخستان، وطالبوا بمساعدة رفاقهم الجرحى تحت تهديد السلاح، ثم أطلقوا النار على أرضية وحدة العناية المركزة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:44+0000
2022-01-08T15:44+0000
احتجاجات
كازاخستان
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ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شهود عيان، أن "الحادث وقع يوم أمس الجمعة، 7 كانون الثاني/يناير، حيث وافق الأطباء على مساعدة ضحايا المتطرفين.واضطر المهاجمون إلى ترك جرحاهم في المستشفى بسبب وصول القوات الأمنية، وفي وقت لاحق، تم تسليم الجرحى إلى قوات المهام الخاصة الكازاخستانية.حاليا، غرفة الطوارئ في المستشفى لا تعمل، ومن المخطط أن تستأنف العمل الليلة، وأشار مراسل الوكالة إلى أن "العسكريين يقومون بواجبهم في حماية نطاق المستشفى".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/رئيس-دولة-يأمر-بردم-بوابة-الجحيمحفرة-تستعر-باللهبفيديو-1055093143.html
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احتجاجات, كازاخستان

متطرفون يقتحمون مستشفى في ألما آتا ويطلقون النار على وحدة العناية المركزة

15:44 GMT 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVالمتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022.
المتظاهرون يحاصرون سيارة شرطة خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز في كازاخستان، يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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اقتحم مسلحون متطرفون المستشفى رقم 7 في ألما آتا في كازاخستان، وطالبوا بمساعدة رفاقهم الجرحى تحت تهديد السلاح، ثم أطلقوا النار على أرضية وحدة العناية المركزة.
ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن شهود عيان، أن "الحادث وقع يوم أمس الجمعة، 7 كانون الثاني/يناير، حيث وافق الأطباء على مساعدة ضحايا المتطرفين.
واضطر المهاجمون إلى ترك جرحاهم في المستشفى بسبب وصول القوات الأمنية، وفي وقت لاحق، تم تسليم الجرحى إلى قوات المهام الخاصة الكازاخستانية.
حاليا، غرفة الطوارئ في المستشفى لا تعمل، ومن المخطط أن تستأنف العمل الليلة، وأشار مراسل الوكالة إلى أن "العسكريين يقومون بواجبهم في حماية نطاق المستشفى".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت في اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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11:24 GMT
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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