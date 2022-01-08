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مجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو
مجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو
الوحدات الروسية الخاصة قادرة على إيقاع دبابات العدو في فخ مميت. تتحدث المجلة الأمريكية "فوربس" عما تسميه "الاستراتيجية الماكرة". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:36+0000
2022-01-08T07:36+0000
رصد عسكري
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يناقش الكاتب ديفيد أكس كيف يمكن أن يتطور سيناريو معركة دبابات حديثة بمشاركة الجيش الروسي. يعتقد مؤلف المنشور أن الجيش الروسي قادر على ترتيب مصيدة خطيرة للمركبات القتالية المعادية.يشير ديفيد أكس إلى النتائج التي توصل إليها الخبيران ليستر جراو وتشارلز بارتلز، مؤلفا كتاب "الطريقة الروسية للحرب". أوضح المحللون كيف يمكن لمجموعات الكتائب التكتيكية الروسية أن تدافع بشكل فعال ضد هجمات العدو.وأشار الكاتب إلى أنه يمكن تجهيز هذه الوحدة بثلاث مركبات قتال مشاة مجنزرة وثلاث ناقلات جنود مدرعة بعجلات. لديها دور خاص على خط المواجهة - في خلق مكان "لاختراق" دفاع العدو المهاجم.يوضح أكس: "إذا كان قائد كتيبة يعرف المكان الذي يمكن للعدو اختراقه، فهو يعرف أين يوجه أسلحته المضادة للدبابات".ستكون مهمة "الطعم" التراجع في الوقت المناسب تحت هجوم العدو وتمكين الآخرين من ضرب الفخ.إذا وقع في هذه الخدعة، فسيكون العدو في "كيس النار" وسيكون في موقع إطلاق النار. سيكون الجيش الروسي قادرًا على إطلاق النار على المركبات القتالية للعدو وناقلات الجند المدرعة من اتجاهات مختلفة، وسيتم استخدام مدمرات الدبابات - أنظمة صواريخ كورنيت ومدافع رابيرا المضادة للدبابات - ضد العدو. كما سيتم زيادة نيران المدفعية. الهدف من هذا التكتيك هو إيقاف هجوم دبابات العدو الهائل ومنع المركبات القتالية المعادية من تدمير الخط الدفاعي.
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رصد عسكري

مجلة: الجيش الروسي يعد فخا خطيرا لدبابات العدو

07:36 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Murad Said"كورنيت دي" الليزري
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Murad Said
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الوحدات الروسية الخاصة قادرة على إيقاع دبابات العدو في فخ مميت. تتحدث المجلة الأمريكية "فوربس" عما تسميه "الاستراتيجية الماكرة".
يناقش الكاتب ديفيد أكس كيف يمكن أن يتطور سيناريو معركة دبابات حديثة بمشاركة الجيش الروسي. يعتقد مؤلف المنشور أن الجيش الروسي قادر على ترتيب مصيدة خطيرة للمركبات القتالية المعادية.
يشير ديفيد أكس إلى النتائج التي توصل إليها الخبيران ليستر جراو وتشارلز بارتلز، مؤلفا كتاب "الطريقة الروسية للحرب". أوضح المحللون كيف يمكن لمجموعات الكتائب التكتيكية الروسية أن تدافع بشكل فعال ضد هجمات العدو.
كتب ديفيد آكس: "إن ما يسمى بوحدة "الطعم"، والتي يتم استدعاؤها لقيادة العدو إلى الفخ، ستكون ذات أهمية حاسمة لتنفيذ الخطة".
وأشار الكاتب إلى أنه يمكن تجهيز هذه الوحدة بثلاث مركبات قتال مشاة مجنزرة وثلاث ناقلات جنود مدرعة بعجلات. لديها دور خاص على خط المواجهة - في خلق مكان "لاختراق" دفاع العدو المهاجم.
يوضح أكس: "إذا كان قائد كتيبة يعرف المكان الذي يمكن للعدو اختراقه، فهو يعرف أين يوجه أسلحته المضادة للدبابات".
ستكون مهمة "الطعم" التراجع في الوقت المناسب تحت هجوم العدو وتمكين الآخرين من ضرب الفخ.
"ستوفر بقية الوحدات مقاومة شديدة. وعليه، فإن القوات المهاجمة ستذهب حيث يبدو خط دفاعها هو الأضعف. كما ستساعد حقول الألغام ونيران المدفعية في دفع العدو في الاتجاه الصحيح".
إذا وقع في هذه الخدعة، فسيكون العدو في "كيس النار" وسيكون في موقع إطلاق النار. سيكون الجيش الروسي قادرًا على إطلاق النار على المركبات القتالية للعدو وناقلات الجند المدرعة من اتجاهات مختلفة، وسيتم استخدام مدمرات الدبابات - أنظمة صواريخ كورنيت ومدافع رابيرا المضادة للدبابات - ضد العدو. كما سيتم زيادة نيران المدفعية. الهدف من هذا التكتيك هو إيقاف هجوم دبابات العدو الهائل ومنع المركبات القتالية المعادية من تدمير الخط الدفاعي.
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