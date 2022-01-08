https://arabic.sputniknews.com/20220108/محامو-ديوكوفيتش-يكشفون-حصوله-على-إعفاء-من-اللقاح-بعد-إصابته-بكورونا-الشهر-الماضي-1055088785.html

محامو ديوكوفيتش يكشفون حصوله على إعفاء من اللقاح بعد إصابته بكورونا الشهر الماضي

محامو ديوكوفيتش يكشفون حصوله على إعفاء من اللقاح بعد إصابته بكورونا الشهر الماضي

كشف محامو نجم التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، اليوم السبت، عن حصوله على إعفاء من لقاح ‏‏(كوفيد-19)، بعدما ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في شهر ديسمبر/... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T09:24+0000

2022-01-08T09:24+0000

2022-01-08T09:24+0000

مجتمع

رياضة

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جاء ذلك في دعوى قضائية تقدموا بها، السبت، بعد مرور 3 أيام من قيام حرس الحدود الأسترالي باحتجاز ديوكوفيتش في ملبورن، ومنعه من دخول البلاد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضاف المحامون في مذكرتهم المقدمة للمحكمة الفيدرالية لإلغاء إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش أستراليا، أنه تم تسجيل تاريخ أول اختبار إيجابي (PCR) لنجم التنس في 16 ديسمبر 2021.وأكد ديوكوفيتش في طلبه للمحكمة أن لديه تأشيرة سارية، وإعفاء طبي من الجهة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة.وسينظر ديوكوفيتش، والذي أعلن صراحة عن تشكيكه في لقاح فيروس "كورونا"، في استئنافه أمام المحكمة، يوم الاثنين المقبل.ومزق وكلاء الحدود تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش، لفشله في تلبية متطلبات لقاح (كوفيد-19) الصارمة في أستراليا، عندما وصل إلى ملبورن يوم الأربعاء الماضي.ولا يزال الأجانب ممنوعون في الغالب من السفر إلى أستراليا، ويجب أن يتم تطعيم أولئك الذين تم منحهم الدخول بشكل كامل، أو الحصول على إعفاء طبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/أستراليا-تنفي-احتجاز-ديوكوفيتش-أسيرا-وتقول-إنها-ستساعده-على-مغادرة-البلاد-1055068909.html

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