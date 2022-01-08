تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/محلل-سياسي-هلع-أمريكي-من-سيطرة-روسيا-على-أصول-النفط-والغاز-الغربية-في-كازاخستان-1055095967.html
محلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
محلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
قال المحلل السياسي أندريه سوزدالتسيف، إن "واشنطن تخشى أنه على خلفية المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان ، فإن أصول النفط والغاز في البلاد... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:20+0000
2022-01-08T12:20+0000
روسيا
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة قلقة بشأن الأحداث في كازاخستان، لكنها تعتقد أن الجمهورية يمكنها التعامل بمفردها دون مساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وتحدث بلينكن عن دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حل الوضع على وجه الخصوص، حيث قال: "درس واحد من التاريخ، عندما يكون الروس في منزلك، قد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة".وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على كلام بلينكن، إن "وزير الخارجية مازح بأسلوبه الفظ المعهود".وأشارت إلى أنه "إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيرا، فليكن يقصد ما يلي، عندما يكون الأمريكيون في المنزل، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، أوعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".وأضاف سوزدالتسيف: "في الواقع، الأمور أعمق قليلاً، علينا أن نفهم أن 90% من صادرات كازاخستان هي موارد طاقة، كالنفط والغاز، وكلها تقريبًا مقيدة ومملوكة لرأس المال الغربي، وأكبر شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية.وفي هذه الحالة، عندما ظهرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خشيت واشنطن من نقل كل هذه الأصول الغربية الضخمة التي موّلت جزئيًا الفصائل التي تتمرد على السلطة، تدريجياً تحت السيطرة الروسية، هذه هي النقطة، وهذا هو السبب الرئيسي للاستياء المتواضع الذي أظهره بلينكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220108/رئيس-دولة-يأمر-بردم-بوابة-الجحيمحفرة-تستعر-باللهبفيديو-1055093143.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1780faeee834ab8b44651f722d2e7d32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أمريكا

محلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان

12:20 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال المحلل السياسي أندريه سوزدالتسيف، إن "واشنطن تخشى أنه على خلفية المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان ، فإن أصول النفط والغاز في البلاد ستخضع تدريجياً للسيطرة الروسية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة قلقة بشأن الأحداث في كازاخستان، لكنها تعتقد أن الجمهورية يمكنها التعامل بمفردها دون مساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وتحدث بلينكن عن دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حل الوضع على وجه الخصوص، حيث قال: "درس واحد من التاريخ، عندما يكون الروس في منزلك، قد يكون من الصعب إجبارهم على المغادرة".
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
رئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو
11:24 GMT
وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردا على كلام بلينكن، إن "وزير الخارجية مازح بأسلوبه الفظ المعهود".
وأشارت إلى أنه "إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيرا، فليكن يقصد ما يلي، عندما يكون الأمريكيون في المنزل، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، أوعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".
وأضاف سوزدالتسيف: "في الواقع، الأمور أعمق قليلاً، علينا أن نفهم أن 90% من صادرات كازاخستان هي موارد طاقة، كالنفط والغاز، وكلها تقريبًا مقيدة ومملوكة لرأس المال الغربي، وأكبر شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية.
وفي هذه الحالة، عندما ظهرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خشيت واشنطن من نقل كل هذه الأصول الغربية الضخمة التي موّلت جزئيًا الفصائل التي تتمرد على السلطة، تدريجياً تحت السيطرة الروسية، هذه هي النقطة، وهذا هو السبب الرئيسي للاستياء المتواضع الذي أظهره بلينكن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:29 GMTهل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا
13:22 GMTالقصة الكاملة للقبض على رجل الأعمال المصري محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على فتيات
13:18 GMTأول الهواتف المطروحة في عام 2022... شحن سريع وكاميرا بخصائص غير مسبوقة
13:14 GMTوزير مغربي يأمر باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات
12:57 GMTتركيا... ضبط أكثر من 25 ألف قطعة أثرية...صور
12:55 GMTأزمة الطاقة الأوروبية تجعل أمريكا الأولى عالميا في تصدير الغاز
12:53 GMTتظاهرة ضد "إلزامية اللقاح" في لبنان...صور
12:48 GMTإيران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا متورطين في اغتيال الجنرال سليماني
12:43 GMTبولندا تعترف باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"
12:40 GMTتركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة غامضة في نيويورك
12:39 GMTباكستان...ثلوج تتسبب في مصرع 16 شخصا ورئيس الوزراء يأمر باتخاذ إجراءات صارمة لتفاديها مجددا
12:33 GMTمواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
12:32 GMTعبير موسي: السلطة التونسية تتدخل في الخط التحريري للإعلام وهناك تمويل أجنبي لبعضه
12:30 GMTانقسام قضائي حول التطعيم الإلزامي في الولايات المتحدة
12:28 GMTليبيا...الارتباك يخيم على المشهد السياسي بعد إثارة ملف الاستفتاء على الدستور
12:26 GMTمستشار خامنئي يكشف أقل انتقام قد تفعله إيران ردا على مقتل قاسم سليماني
12:23 GMTهل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟
12:20 GMTمحلل سياسي: هلع أمريكي من سيطرة روسيا على أصول النفط والغاز الغربية في كازاخستان
12:18 GMTصحيفة: روسيا تنقذ دول القارة السوداء
12:13 GMT"أمازون" تقلل فترة الإجازات المدفوعة لموظفيها المصابين بكورونا