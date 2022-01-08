تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مركز-إحصاء-يكشف-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1055102940.html
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T15:08+0000
2022-01-08T15:08+0000
العالم العربي
الخليج
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/89/1045688988_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_18f1cc658ca0ab79996f01616a360958.jpg
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 96.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 95.2%.ونقل المركز في بيانه عن وزارة الصحة السعودية أنه تم إعطاء أكثر من 52.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا في جميع مناطق المملكة.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ (2640220) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2535956) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19661) حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 95.2%، وقطر 93.8 %، والإمارات 96.3%، والكويت 96.5 %، والبحرين بنسبة 96.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، وسلطنة عمان 98 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
الخليج
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/89/1045688988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_747fc0eaeecdbe7f3981b0f291ee1e9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الخليج, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, السعودية

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

15:08 GMT 08.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRIالسعودية تواجه فيروس كورونا المستجد
السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRI
تابعنا عبر
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 96.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 95.2%.
ونقل المركز في بيانه عن وزارة الصحة السعودية أنه تم إعطاء أكثر من 52.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا في جميع مناطق المملكة.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ (2640220) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2535956) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19661) حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 95.2%، وقطر 93.8 %، والإمارات 96.3%، والكويت 96.5 %، والبحرين بنسبة 96.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، وسلطنة عمان 98 %.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:24 GMTالسويد تكشف عن مهن ستختفي قريبا
15:22 GMTدراسة تكشف أن الأطفال الذين أصيبوا بكورونا معرضون لمرض خطير
15:20 GMTالتحالف العربي: الهجمات على السفن من تكتيكات الحرس الثوري الإيراني
15:16 GMTجامعة الدول العربية ترحب بمساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة السودانية
15:15 GMTدعوة إيرانية لحوار شامل مع السعودية ومصر وتركيا... ما أهدافها وما إمكانية تطبيقها؟
15:08 GMTمركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
15:05 GMTالمتاجر في مدينة ألما آتا الكازاخستانية تتعرض لعمليات نهب متكررة
15:03 GMTبايدن يرشح عسكريا مخضرما حارب في العراق لرئاسة عمليات الشرق الأوسط
15:00 GMTإعلام: تحطم مروحية أمريكية في نيوجيرسي... صورة
14:58 GMTإطلاق نار على متظاهرين مزقوا صور سليماني في الكوت جنوبي العراق
14:56 GMTاللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة: احتجاجات كازاخستان تم التحضير لها مسبقا
14:39 GMTالجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن وسائل التواصل الاجتماعي
14:38 GMTهل من الآمن إعطاء المكملات الغذائية للأطفال؟
14:36 GMTالتحالف العربي: نتمنى ألا نضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية "روابي"
14:34 GMTالمباحث الفيدرالية "إف بي آي" تحل أخيرا لغزا هز العالم الأدبي لسنوات
14:31 GMT"أنصار الله" تنشر مشاهد وصورا تقول إنها توثق نقل أسلحة في السفينة الإماراتية "روابي"... فيديو
14:29 GMTالتحالف العربي: تعاملنا مع 248 لغما بحريا في ميناء الحديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
14:28 GMTفي رومانيا... غرامة ارتداء قناع غير طبي تساوي عقوبة عدم ارتدائه
14:22 GMTضجة بشأن حذاء محمد صلاح الذهبي في أمم أفريقيا... فيديو وصور
14:15 GMTأم مصابة بالسرطان تنشر إعلانا في أشهر ميادين نيويورك لإيجاد شريك مثالي لابنتها