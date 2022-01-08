مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 96.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 95.2%.ونقل المركز في بيانه عن وزارة الصحة السعودية أنه تم إعطاء أكثر من 52.3 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا في جميع مناطق المملكة.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ (2640220) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2535956) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19661) حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 95.2%، وقطر 93.8 %، والإمارات 96.3%، والكويت 96.5 %، والبحرين بنسبة 96.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، وسلطنة عمان 98 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 96.7 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 95.2%.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في السعودية 95.2%، وقطر 93.8 %، والإمارات 96.3%، والكويت 96.5 %، والبحرين بنسبة 96.4 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، وسلطنة عمان 98 %.