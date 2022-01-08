تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/مسؤول-أمريكي-واشنطن-منفتحة-على-إجراء-محادثات-مع-موسكو--1055113254.html
مسؤول أمريكي: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع موسكو
مسؤول أمريكي: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع موسكو
قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها منفتحون على إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T20:37+0000
2022-01-08T20:37+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049273450_0:0:1033:582_1920x0_80_0_0_d6d687ba3645bff6abe36afd7c7f0f06.jpg
وأوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات سوف تتضمن إمكانية قيام كل طرف بتقييد المناورات العسكرية ونشر الصواريخ، بحسب "رويترز".ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من المحادثات الحاسمة في جنيف يوم الاثنين المقبل.وأوضح المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تعتزم مناقشة فرض قيود على انتشار القوات الأمريكية أو وضع القوات الأمريكية في دول الناتو في المنطقة.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يطلع-ماكرون-على-مجريات-العمل-بشأن-الضمانات-الأمنية-بين-روسيا-وأمريكا-1054416254.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049273450_28:0:947:689_1920x0_80_0_0_edece4ae22e81526fb1be6253fa872b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول أمريكي: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع موسكو

20:37 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها منفتحون على إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات سوف تتضمن إمكانية قيام كل طرف بتقييد المناورات العسكرية ونشر الصواريخ، بحسب "رويترز".
بوتين وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
بوتين يطلع ماكرون على مجريات العمل بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا وأمريكا
21 ديسمبر 2021, 15:26 GMT
ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من المحادثات الحاسمة في جنيف يوم الاثنين المقبل.
وأوضح المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تعتزم مناقشة فرض قيود على انتشار القوات الأمريكية أو وضع القوات الأمريكية في دول الناتو في المنطقة.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:10 GMTوزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد
21:07 GMTالسعودية تعلن بدء حملة لتطعيم فئة من المجتمع الأيام المقبلة
21:00 GMTكبير المفاوضين الإيرانيين: بدء العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا
20:53 GMTالخارجية الروسية: تصريحات بلينكن حول دور روسيا في كازاخستان "ثرثرة طفولية"
20:49 GMTدولة أوروبية تصنف إسرائيل و3 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" بسبب كورونا
20:37 GMTمسؤول أمريكي: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع موسكو
20:34 GMTقطر والبحرين ترحبان بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد
20:29 GMTضاحي خلفان يتوقع موعد دخول الجيش اليمني إلى صنعاء "رافعا رايات النصر"
20:07 GMTليبيا... انقسام حول خارطة الطريق الجديدة وهيئة "مشروع الدستور" ترفض أحد المقترحات
19:55 GMTوكالة: إطلاق سراح أميرة سعودية وابنتها بعد سجنهما 3 سنوات
19:54 GMTيائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل
19:51 GMTمقتل قائد عسكري كبير في اليمن خلال مواجهات مع "أنصار الله"
19:49 GMTوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني: التعديلات الدستورية تؤسس لقوانين الإصلاح وتنتصر للمرأة
19:39 GMTوزير خارجية "طالبان" يبحث في إيران قضية اللاجئين
19:29 GMT"إحراج"... تراجع أعداد المسجلين في دورة للخارجية الإسرائيلية
19:25 GMTالعراق يستعيد 200 محتجز في مخيم يسيطر عليه الجيش الأمريكي شرقي سوريا
19:13 GMTتقليص جماهير الدوري الإيطالي إلى 5 آلاف لمواجهة كورونا
19:10 GMTمقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا
19:07 GMTوفد باكستاني برئاسة مستشار الأمن القومي يعتزم زيارة كابول لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية
18:56 GMTشبان عرب يحاولون جر "دبابة سوفيتية" في الجولان السوري المحتل... فيديو