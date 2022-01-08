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https://arabic.sputniknews.com/20220108/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-أكبر-خطأ-استراتيجي-في-تاريخ-بلاده-1055106999.html
مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده
مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده
كشف الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:38+0000
2022-01-08T16:38+0000
إسرائيل
عالم
إيران
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال بن يسرائيل أن الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في العام 2015، يعد خطأ استراتيجيا.وأكد الجنرال يتسحاق بن يسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي في إمكانه تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الراهن، لكن الإيرانيين سيعيدون تأهيلها وتشغيلها مرة ثانية خلال عامين.وأفادت الصحيفة العبرية أن تصريحات بن يسرائيل جاءت خلال لقاء ثقافي عقد، اليوم السبت، في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرا على لسانه، أنه من الصعب التخيل كيف ارتكبت بلاده مثل هذا الخطأ الاستراتيجي.وأشار الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية إلى أن الصواريخ التي تهدد إيران، دوما، بإطلاقها على بلاده في حال قامت إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل، في العام 1991.للمزيد: وزارة الدفاع الإسرائيلية تنشر توصياتها بشأن السياسة المطلوبة أمام إيران
https://arabic.sputniknews.com/20220107/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تعدد-قدرات-إيران-العسكرية-وتكشف-أسرارا-جديدة--1055057253.html
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إسرائيل, عالم, إيران

مسؤول إسرائيلي يكشف أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده

16:38 GMT 08.01.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشف الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، أكبر خطأ استراتيجي في تاريخ بلاده.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال بن يسرائيل أن الضغوط الإسرائيلية التي مورست على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في العام 2015، يعد خطأ استراتيجيا.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعدد قدرات إيران العسكرية وتكشف أسرارا جديدة
أمس, 09:35 GMT
وأكد الجنرال يتسحاق بن يسرائيل أن سلاح الجو الإسرائيلي في إمكانه تدمير المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الراهن، لكن الإيرانيين سيعيدون تأهيلها وتشغيلها مرة ثانية خلال عامين.
وأفادت الصحيفة العبرية أن تصريحات بن يسرائيل جاءت خلال لقاء ثقافي عقد، اليوم السبت، في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، مشيرا على لسانه، أنه من الصعب التخيل كيف ارتكبت بلاده مثل هذا الخطأ الاستراتيجي.
وأشار الجنرال يتسحاق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية إلى أن الصواريخ التي تهدد إيران، دوما، بإطلاقها على بلاده في حال قامت إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، تشبه الصواريخ التي أطلقها العراق في حرب الخليج على إسرائيل، في العام 1991.
للمزيد: وزارة الدفاع الإسرائيلية تنشر توصياتها بشأن السياسة المطلوبة أمام إيران
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