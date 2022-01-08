مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا الكازاخستانية

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن "مواطنا إسرائيليا قد قتل خلال عمليات إطلاق نار في كازاخستان أمس"، وذلك وفق قناة I24NEWS الإسرائيلية.وذكر البيان أن "القتيل شاب في الثانية والعشرين من عمره ويدعى لفان كوجياشفيلي، ويعيش في مدينة ألما آتا، وقد لقي مصرعه خلال عمليات إطلاق نار في المدينة"، مشيرا إلى أن "العمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل يجري حاليا".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وذكر البيان أن "القتيل شاب في الثانية والعشرين من عمره ويدعى لفان كوجياشفيلي، ويعيش في مدينة ألما آتا، وقد لقي مصرعه خلال عمليات إطلاق نار في المدينة"، مشيرا إلى أن "العمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل يجري حاليا".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.