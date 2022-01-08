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مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا الكازاخستانية
مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا الكازاخستانية
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا في كازاخستان أمس، لافتة إلى أنها تعمل على نقل جثمانه... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:12+0000
2022-01-08T10:12+0000
كازاخستان
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وقالت الخارجية، في بيان لها، إن "مواطنا إسرائيليا قد قتل خلال عمليات إطلاق نار في كازاخستان أمس"، وذلك وفق قناة I24NEWS الإسرائيلية.وذكر البيان أن "القتيل شاب في الثانية والعشرين من عمره ويدعى لفان كوجياشفيلي، ويعيش في مدينة ألما آتا، وقد لقي مصرعه خلال عمليات إطلاق نار في المدينة"، مشيرا إلى أن "العمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل يجري حاليا".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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كازاخستان

مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا الكازاخستانية

10:12 GMT 08.01.2022
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© zakon.kz
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، مقتل شاب إسرائيلي خلال عمليات إطلاق نار في مدينة ألما آتا في كازاخستان أمس، لافتة إلى أنها تعمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل.
وقالت الخارجية، في بيان لها، إن "مواطنا إسرائيليا قد قتل خلال عمليات إطلاق نار في كازاخستان أمس"، وذلك وفق قناة I24NEWS الإسرائيلية.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
وزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
07:06 GMT
وذكر البيان أن "القتيل شاب في الثانية والعشرين من عمره ويدعى لفان كوجياشفيلي، ويعيش في مدينة ألما آتا، وقد لقي مصرعه خلال عمليات إطلاق نار في المدينة"، مشيرا إلى أن "العمل على نقل جثمانه إلى إسرائيل يجري حاليا".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
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