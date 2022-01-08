مقتل قائد عسكري كبير في اليمن خلال مواجهات مع "أنصار الله"

جاء ذلك وفق بيان صادر مساء اليوم السبت، عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني نعت فيه العقيد مجدي الردفاني (أبو حرب).وأوضح البيان أن "أبو حرب" هو قائد اللواء الثالث عمالقة وقد قتل مع عدد من مرافقيه "في معركة تحرير بيحان ضمن عملية إعصار الجنوب بمحافظة شبوة".وأضاف: "كان الشهيد أبو حرب الردفاني قائدا صلبا وفارسا مغوارا مُهابا يتقدم صفوف مقاتليه في جبهات القتال للدفاع عن حياض الوطن".وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، وذلك غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان.
وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، وذلك غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان.