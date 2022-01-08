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مقتل قائد عسكري كبير في اليمن خلال مواجهات مع "أنصار الله"
مقتل قائد عسكري كبير في اليمن خلال مواجهات مع "أنصار الله"
قتل قائد عسكري كبير تابع للقوات الحكومية في اليمن خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T19:51+0000
2022-01-08T19:51+0000
اليمن
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محافظة شبوة
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جاء ذلك وفق بيان صادر مساء اليوم السبت، عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني نعت فيه العقيد مجدي الردفاني (أبو حرب).وأوضح البيان أن "أبو حرب" هو قائد اللواء الثالث عمالقة وقد قتل مع عدد من مرافقيه "في معركة تحرير بيحان ضمن عملية إعصار الجنوب بمحافظة شبوة".وأضاف: "كان الشهيد أبو حرب الردفاني قائدا صلبا وفارسا مغوارا مُهابا يتقدم صفوف مقاتليه في جبهات القتال للدفاع عن حياض الوطن".وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، وذلك غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/القوات-اليمنية-المشتركة-تستعيد-أولى-مناطق-محافظة-البيضاء-من-سيطرة-جماعة-أنصار-الله-1055095108.html
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اليمن, أخبار اليمن الأن, محافظة شبوة

مقتل قائد عسكري كبير في اليمن خلال مواجهات مع "أنصار الله"

19:51 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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قتل قائد عسكري كبير تابع للقوات الحكومية في اليمن خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان صادر مساء اليوم السبت، عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش اليمني نعت فيه العقيد مجدي الردفاني (أبو حرب).
وأوضح البيان أن "أبو حرب" هو قائد اللواء الثالث عمالقة وقد قتل مع عدد من مرافقيه "في معركة تحرير بيحان ضمن عملية إعصار الجنوب بمحافظة شبوة".
وأضاف: "كان الشهيد أبو حرب الردفاني قائدا صلبا وفارسا مغوارا مُهابا يتقدم صفوف مقاتليه في جبهات القتال للدفاع عن حياض الوطن".
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "أنصار الله"
12:02 GMT
وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "أنصار الله" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة البيضاء، وذلك غداة إعلان قوات العمالقة سيطرتها على مديرية بَيحان.
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