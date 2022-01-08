https://arabic.sputniknews.com/20220108/مقتل-143-شخصا-إثر-سلسلة-هجمات-مسلحة-في-ولاية-زمفارا-شمالي-نيجيريا-1055099346.html

مقتل 143 شخصا إثر هجمات مسلحة في ولاية زمفارا شمالي نيجيريا

مقتل 143 شخصا إثر هجمات مسلحة في ولاية زمفارا شمالي نيجيريا

أعلنت السلطات في ولاية زمفارا، شمالي نيجيريا، مقتل 143 شخصا خلال هجمات شنها مسلحون على بعض البلدات في الولاية يومي الأربعاء والخميس الماضيين. 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T13:55+0000

2022-01-08T13:55+0000

2022-01-08T13:55+0000

العالم

نيجيريا

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ديلي تراست" النيجيري، أن ولاية زمفارا دفنت 143 جثة، تم اكتشافها عقب الهجمات التي وقعت على بلدات في منطقتي، أنكا وبوكويوم، في ولاية زمفارا، يومي الأربعاء والخميس، موضحا أنه جاري البحث عن المزيد من الضحايا.وأوضح الموقع أن تقارير كشفت أن مسلحين إرهابيين تابعين لجماعة مسلحة تسمى "بيلو تاراجي"، قد قتلوا العديد من المدنيين خلال مطاردتهم بواسطة طائرات تابعة للقوات المسلحة النيجيرية في ولاية زمفارا.ونقل الموقع عن مدنيين في المناطق التي تعرضت للهجوم أنه تم انتشال المزيد من الجثث من الأدغال، بينما آخرين قتلوا داخل منازلهم بعد أن أشعل المسلحون النيران في المنازل وانتظروا فرار أي شخص منها ليقوموا بقتله.وقال أحد المدنيين إنه من بين القصص المثيرة للشفقة، العثور على أم تحتضن طفلها متفحمين معا داخل أحد المنازل.وأشار الموقع إلى أن الهجمات شملت 10 قرى على الأقل، وذلك لأن المسلحين ارتكبوا الهجمات بينما يتنقلون على درجات نارية على مدار 48 ساعة.وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27 آخرين، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات في ولاية نصراوة، وسط نيجيريا.

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