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مقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا
مقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T19:10+0000
2022-01-08T19:10+0000
تركيا
مقتل جنود أتراك
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وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار وقع على الشريط الحدودي في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وأشارت وزارة الدفاع التي قدمت تعازيها إلى الشعب والقوات المسلحة التركية، إلى أن مسلحين هم من زرعوا العبوة الناسفة.وبين فينة وأخرى تشهد منطقة الحدود التركية السورية مقتل جنود أتراك، جراء انفجار عبوات ناسفة وألغام.وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الشهر الماضي، مقتل 3 جنود في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق.وذكرت الوزارة، آنذاك أن "الجنود الأتراك قتلوا جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم بي كا كا"، مشيرة إلى أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/تركيا-تعزي-مصر-في-مصرع-16-شخصا-إثر-حادث-سير-في-محافظة-جنوب-سيناء-1055107698.html
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تركيا, مقتل جنود أتراك

مقتل 3 جنود أتراك إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا

19:10 GMT 08.01.2022
© REUTERS / STRINGERقوات تركية في عفرين السورية
قوات تركية في عفرين السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار وقع على الشريط الحدودي في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
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وأشارت وزارة الدفاع التي قدمت تعازيها إلى الشعب والقوات المسلحة التركية، إلى أن مسلحين هم من زرعوا العبوة الناسفة.
وبين فينة وأخرى تشهد منطقة الحدود التركية السورية مقتل جنود أتراك، جراء انفجار عبوات ناسفة وألغام.
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الشهر الماضي، مقتل 3 جنود في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق.
وذكرت الوزارة، آنذاك أن "الجنود الأتراك قتلوا جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم بي كا كا"، مشيرة إلى أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة.
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