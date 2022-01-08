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https://arabic.sputniknews.com/20220108/نورلاند-الفترة-الحالية-في-ليبيا-اختبار-لحسن-نية-القادة-الذين-يقولون-إنهم-ملتزمون-بالانتخابات-1055086887.html
نورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات
نورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات
اعتبر السفير الأمريكي والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الفترة الحالية في ليبيا فترة اختبار، واصفا السياسة الليبية بـ"المعقّدة". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T08:31+0000
2022-01-08T08:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال نورلاند، في تصريحات مع صحيفة الشرق الأوسط، إن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات".ورأى أن ظهور بعض الترشيحات المتناقضة في وقت متأخر نسبياً في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف، معربا عن اعتقاده بأن "القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".وأكد على دعم بلاده لهذا المسار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف"، معتقدا أن مفوضية الانتخابات، كانت مستعدة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن ارتبك عملها بسبب تلك الترشيحات المتناقضة.وختم بالقول إن "هذه الشخصيات تتشارك في تحمل المسؤولية عما حدث"، معربا عن أسفه من سعادة بعض العناصر لاغتنام الفرص وتأخير العملية الانتخابية.وأكد مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، مساء الاثنين الماضي، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة. وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تكشف-أسباب-إعلانها-القوة-القاهرة-1055079216.html
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أخبار ليبيا اليوم

نورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات

08:31 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAالمبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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اعتبر السفير الأمريكي والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الفترة الحالية في ليبيا فترة اختبار، واصفا السياسة الليبية بـ"المعقّدة".
وقال نورلاند، في تصريحات مع صحيفة الشرق الأوسط، إن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
ليبيا... مفوضية الانتخابات تحذف بيانا اتهمت فيه مرشحا باستخدام القوة العسكرية
أمس, 19:36 GMT
ورأى أن ظهور بعض الترشيحات المتناقضة في وقت متأخر نسبياً في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف، معربا عن اعتقاده بأن "القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".
وأكد على دعم بلاده لهذا المسار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف"، معتقدا أن مفوضية الانتخابات، كانت مستعدة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن ارتبك عملها بسبب تلك الترشيحات المتناقضة.

واعتبر تهرب الشخصيات السياسية الليبية من تحمل مسؤولية الإعلان عن تأجيل الانتخابات لتخوفهم من مساءلة الشعب لهم، يبرهن على أن قرار أمريكا بدعم إجراء الانتخابات في موعدها لم يكن قرارا ساذجا أو قراءة خاطئة للواقع السياسي والأمني الليبي كما يردد البعض

وختم بالقول إن "هذه الشخصيات تتشارك في تحمل المسؤولية عما حدث"، معربا عن أسفه من سعادة بعض العناصر لاغتنام الفرص وتأخير العملية الانتخابية.
وأكد مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، مساء الاثنين الماضي، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.
وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.
وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة. وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
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