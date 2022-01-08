https://arabic.sputniknews.com/20220108/نورلاند-الفترة-الحالية-في-ليبيا-اختبار-لحسن-نية-القادة-الذين-يقولون-إنهم-ملتزمون-بالانتخابات-1055086887.html

نورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات

نورلاند: الفترة الحالية في ليبيا اختبار لحسن نية القادة الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات

اعتبر السفير الأمريكي والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، الفترة الحالية في ليبيا فترة اختبار، واصفا السياسة الليبية بـ"المعقّدة". 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T08:31+0000

2022-01-08T08:31+0000

2022-01-08T08:31+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال نورلاند، في تصريحات مع صحيفة الشرق الأوسط، إن الفترة الحالية التي تعيشها ليبيا هي اختبار لحسن نية القادة الليبيين الذين يقولون إنهم ملتزمون بالانتخابات".ورأى أن ظهور بعض الترشيحات المتناقضة في وقت متأخر نسبياً في العملية الانتخابية أدى إلى مخاوف من اندلاع أعمال عنف، معربا عن اعتقاده بأن "القادة الجيدين سيشاركون الآن بنشاط في محاولة إعادة الأمور إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".وأكد على دعم بلاده لهذا المسار، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف"، معتقدا أن مفوضية الانتخابات، كانت مستعدة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن ارتبك عملها بسبب تلك الترشيحات المتناقضة.وختم بالقول إن "هذه الشخصيات تتشارك في تحمل المسؤولية عما حدث"، معربا عن أسفه من سعادة بعض العناصر لاغتنام الفرص وتأخير العملية الانتخابية.وأكد مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، مساء الاثنين الماضي، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير / كانون الثاني موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة. وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.

https://arabic.sputniknews.com/20220107/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تكشف-أسباب-إعلانها-القوة-القاهرة-1055079216.html

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أخبار ليبيا اليوم