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https://arabic.sputniknews.com/20220108/هدف-بويرتاس-المتأخر-يقود-غرناطة-لانتزاع-التعادل-أمام-برشلونة-1055114347.html
هدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة
هدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة
سجل أنطونيو بويرتاس هدفا رائعا في اللحظات الأخيرة، ليمنح غرناطة التعادل 1-1 مع ضيفه برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:34+0000
2022-01-08T21:34+0000
أخبار برشلونة
الدوري الإسباني
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ومنح لوك دي يونج مهاجم برشلونة التقدم بهدف لفريقه بضربة رأس، بعد كرة عرضية من داني ألفيس في الشوط الثاني، لكن بويرتاس أدرك التعادل لصاحب الأرض بتسديدة هائلة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 89.وأصبح برشلونة يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد جابي، بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ ضد أليكس كويادو في الدقيقة 79.ويحتل برشلونة المركز السادس في الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.ويأتي غرناطة، الذي لم يخسر في الدوري منذ قرب نهاية نوفمبرتشرين الثاني، في المركز 12 وله 24 نقطة.وللمباراة الثانية على التوالي كان دي يونج والحارس مارك-أندريه تير شتيجن هما الأفضل في صفوف برشلونة، بعدما كانا الأكثر تعرضا للانتقادات في النصف الأول من الموسم.وألغى حكم الفيديو هدفا للمهاجم الهولندي بداعي التسلل وبعد ذلك بقليل كاد أن يهز الشباك بضربة خلفية للأسبوع الثاني على التوالي.وأنقذ تير شتيجن فرصة خطيرة من داروين ماتشيس لاعب غرناطة بقبضة يده.
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أخبار برشلونة, الدوري الإسباني

هدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة

21:34 GMT 08.01.2022
© REUTERS / JON NAZCAهدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة
هدف بويرتاس المتأخر يقود غرناطة لانتزاع التعادل أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / JON NAZCA
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سجل أنطونيو بويرتاس هدفا رائعا في اللحظات الأخيرة، ليمنح غرناطة التعادل 1-1 مع ضيفه برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.
ومنح لوك دي يونج مهاجم برشلونة التقدم بهدف لفريقه بضربة رأس، بعد كرة عرضية من داني ألفيس في الشوط الثاني، لكن بويرتاس أدرك التعادل لصاحب الأرض بتسديدة هائلة بعد ركلة ركنية في الدقيقة 89.
وأصبح برشلونة يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد جابي، بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ ضد أليكس كويادو في الدقيقة 79.
وأبلغ سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الصحفيين، "الوضع أصبح معقدا بعد الطرد. أدرنا المباراة جيدا في الشوط الثاني، وخاصة بعد الهدف لكننا كنا متوترين. بعد طرد جابي كان من الصعب علينا الاستحواذ على الكرة".
ويحتل برشلونة المركز السادس في الدوري برصيد 32 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.
ويأتي غرناطة، الذي لم يخسر في الدوري منذ قرب نهاية نوفمبرتشرين الثاني، في المركز 12 وله 24 نقطة.
وللمباراة الثانية على التوالي كان دي يونج والحارس مارك-أندريه تير شتيجن هما الأفضل في صفوف برشلونة، بعدما كانا الأكثر تعرضا للانتقادات في النصف الأول من الموسم.
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وألغى حكم الفيديو هدفا للمهاجم الهولندي بداعي التسلل وبعد ذلك بقليل كاد أن يهز الشباك بضربة خلفية للأسبوع الثاني على التوالي.
وأنقذ تير شتيجن فرصة خطيرة من داروين ماتشيس لاعب غرناطة بقبضة يده.
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