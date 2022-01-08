https://arabic.sputniknews.com/20220108/هل-تتوقف-التسوية-بين-السعودية-وإيران-على-حوار-إقليمي-واسع-يضم-مصر-وتركيا-1055098685.html

هل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا

هل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي واسع يضم مصر وتركيا

أعلنت إيران أنها مستعدة "في أي وقت" لإعادة العلاقات مع السعودية التي تخوض معها محادثات "بناءة"، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T13:29+0000

2022-01-08T13:29+0000

2022-01-08T13:29+0000

راديو

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هل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي يضم مصر وتركيا هل تتوقف التسوية بين السعودية وإيران على حوار إقليمي يضم مصر وتركيا

وأشار الوزير الإيراني إلى أن السعودية ترغب في الحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية، مشددا على أن طهران "تؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة" .ووصف عبد اللهيان حوار بلاده مع السعودية بأنه "إيجابي وبناء"، وكشف عن عودة الممثلين عن إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي إلى مقر المنظمة في مدينة جدة السعودية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية".تأتي هذه التصريحات قبيل جولة حوار جديدة بين طهران والرياض، حيث أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية سوف تعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد.في حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس:وأكد أنمن جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي، مبارك العاتي، أن "المطالب الإيرانية بعقد حوار إقليمي هي محاولة لتمييع المشاورات التي تجري بينها والمملكة، ومحاولة لكسب مزيد من الوقت، معتبرا أن طهران تسعى لإضعاف الموقف السعودي".كما أعرب عن اعتقاده أنإلى ذلك، يرى رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، أنإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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