https://arabic.sputniknews.com/20220108/هل-تصبح-تو-160إم-الطائرة-الروسية-الجديدة-تماما-ملكة-القاذفات-الاستراتيجية؟-1055083805.html

هل تصبح "تو-160إم" الطائرة الروسية الجديدة تماما "ملكة" القاذفات الاستراتيجية؟

هل تصبح "تو-160إم" الطائرة الروسية الجديدة تماما "ملكة" القاذفات الاستراتيجية؟

بالنسبة لروسيا، فإن القاذفة الصاروخية من طراز تو-160إم لها أهمية خاصة: فقد بدأ تطوير سلسلة الطائرات من طراز تو-160 ومنصات الهيكل في العهد السوفييتي، وفي الوقت... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T05:23+0000

2022-01-08T05:23+0000

2022-01-08T05:23+0000

رصد عسكري

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بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، فقدت روسيا الطاقة الإنتاجية للطائرة توبوليف 160. على الرغم من أن المصنع الرئيسي لإنتاج محركات هذه الطائرة يقع في مدينة قازان الروسية، إلا أن العديد من منشآت البحث والتطوير والتصنيع للأنظمة الفرعية الرئيسية ومكونات القاذفة تقع في أوكرانيا وبلدان أخرى، وبالتالي لم تعد تنتمي إلى روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "سينا" الصينية.على سبيل المثال، تم تطوير وتصنيع مشغل هوائي في أوكرانيا. ومع ذلك، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أوقفت المؤسسات في سلسلة التوريد لمكونات توبوليف 160 واحدًا تلو الآخر الإنتاج، أو غيرت تخصصها، أو حتى أغلقت تمامًا تحت تأثير الوضع الاقتصادي والعلاقات بين الدول. دون دعم هذه المؤسسات، كان من المستحيل تحقيق حتى القدرات الأساسية للتحكم في طيران الطائرات.لذلك، كما في حالة مشروع إيل-76، أثناء إنتاج وتحديث تو-160الجديدة، كان من الضروري أيضًا إنشاء مرافق إنتاج وبنية تحتية مساعدة في روسيا. ومع ذلك، بالمقارنة مع إيل-76، فإن تو-160 هي قاذفة استراتيجية تفوق سرعة الصوت مع جناح اكتساح متغير، والتي تتميز بتصميم أكثر تعقيدًا ومعدات متطورة على متن الطائرة، وبالتالي، فإن إنتاجها يتطلب بنية تحتية أكثر تعقيدًا.من ناحية أخرى، كانت هناك حاجة ماسة إلى هذه المهام أيضًا للحفاظ على القوة القتالية الحقيقية للمركبات القتالية في الخدمة. على الرغم من إطلاق مشروع تو-160 في الستينيات، إلا أن الإنتاج المتسلسل وتسليم الطائرات للجيش لم يتم إلا في نهاية الثمانينيات.حتى أثناء انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت هناك العديد من المشكلات المرتبطة بتصميم وإنتاج القاذفة، ومن حيث أداء المعدات الموجودة على متن الطائرة (خاصة أنظمة الاتصالات والملاحة والحرب الإلكترونية ومعالجة المهام المعقدة)، روسيا بجدية تخلفت عن الدول الأخرى المنتجة للطائرات المقاتلة المتقدمة في ذلك الوقت.نظرًا لوجود كل هذه العوامل، كانت تو-160 في مرحلة الاختبار لفترة طويلة. ظلت الطائرة في حالة "الاختبار والتحديث"، ليس فقط حتى انهيار الاتحاد السوفييتي، ولكن أيضًا حتى عام 2005، عندما أصدر فلاديمير بوتين رسميًا مرسومًا يأمر بتزويد القوات الجوية الروسية بقاذفات استراتيجية.ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه بحلول ذلك الوقت تم حل جميع مشاكل التصميم واكتمل تحديث سلسلة الطائرات من طراز تو-160.يمكننا القول إنه في عام 2005، لم تكن تو-160 في حالة ممتازة. كان إعلان الرئيس بصوت عالٍ عن تزويد القوات الجوية بقاذفات استراتيجية على الأرجح لإظهار الإرادة السياسية القوية.وفقًا للبيانات المنشورة لاحقًا، تم بدء تشغيل تو-160 "المحدثة" في يوليو/ تموز 2006، لكن هذه الترقية كانت محدودة نوعًا ما. على الرغم من أن الطائرة يمكن أن تلبي احتياجات العمليات العسكرية باستخدام الأسلحة التقليدية، إلا أن هدف تحسين جميع المعدات الموجودة على متن الطائرة، الذي تم تحديده مسبقًا، لم يتحقق بعد.في سياق التحديث، الذي تم بعد عام 2005، تم إجراء صيانة لهيكل الطائرة، مما أدى إلى إطالة عمرها التشغيلي، كما تم الاهتمام بتحديث أكثر أنظمة الاتصال والملاحة اللازمة.في عام 2014، تم الانتهاء من الرحلة الأولى للطائرة توبوليف 160إم مع رادار محدث ومعدات إلكترونية على متنها، ولكن في ذلك الوقت لم يتم الانتهاء من جميع المهام المحددة في إطار خطة المرحلة الأولى من تحديث الطائرة.في عام 2015، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رسميًا أنه سيتم استئناف إنتاج القاذفة الاستراتيجية، ومن المخطط إطلاق ما لا يقل عن 50 وحدة جديدة تمامًا. وتجدر الإشارة إلى أن خطة إنتاج تو-160 الجديدة لا تتعارض مع خطة تطوير الجيل الجديد من حاملة الصواريخ القاذفة الاستراتيجية باك دا. هاتان الطائرتان في علاقة متوازية ومتكاملة - ستكون طائرات سلسلة تو-160إم ​​هي الدعامة الأساسية لسلاح الجو الروسي حتى اكتمال الإدخال الهائل لقاذفات باك دا في الخدمة.في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تم استئناف إنتاج سلسلة الطائرات من طراز تو-160، والذي كان حدثًا مهمًا للطيران الروسي. نشرت وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن القاذفة سيتم بناؤها على أساس جسم الطائرة غير المكتمل من الحقبة السوفييتية. وهذا يعني أنه تم استعادة معظم التقنيات الرئيسية والمرافق المساعدة لإنتاج المعدات على متن الطائرة، وستتلقى روسيا قريبًا مجموعة كاملة من مرافق الإنتاج لإنشاء توبوليف 160 الجديدة.تو-160 هي قاذفة استراتيجية تقليدية، وأداؤها وتصميمها المحتمل واضحان نسبيًا. تتميز الطائرة الجديدة تو-160إم ​​بأنها اجتازت بنجاح اختبارات الإنتاج والتشغيل، مما يعني استعادة إمكانات روسيا في تطوير القاذفات الاستراتيجية إلى حد كبير. هذه بلا شك أخبار جيدة للبحث والتطوير المستقبلي للجيل الجديد من قاذفات الصواريخ باك دا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري