https://arabic.sputniknews.com/20220108/هل-يضع-الصدر-اللبنة-الأولى-لعملية-سياسية-جديدة-في-العراق؟-1055096154.html

هل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟

هل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تدوينة عبر "تويتر"، الجمعة: "إن إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية، وإرادة الشعب هي حكومة أغلبية وطنية، وأن... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T12:23+0000

2022-01-08T12:23+0000

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راديو

أين الحقيقة؟

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هل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟ هل يضع الصدر اللبنة الأولى لعملية سياسية جديدة في العراق؟

ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا.فهل يقترب الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية التي وعد بها؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" السياسي المستقل وائل الحازم:وأضاف الحازم: "ستذهب بعض الكتل التي خسرت جزءا كبيرا من مقاعدها باتجاه التحالف مع كتلة الصدر، أي أن جزءا من كتل الإطار التنسيقي ستنضم لتحالف الصدر، إذ يجب أن تذهب الكتل الخاسرة نحو المعارضة في البرلمان، فهم سبق وأن فشلوا في إدارة الدولة عندما كانوا يهيمنون على البرلمان، فاليوم هناك توجه لاختيار رئيس الوزراء الذي سيكون مدعوما من البرلمان، الأمر الذي سيعطيه فرصة لاتخاذ العديد من القرارات دون الخوف من سحب الثقة منه، فالسيد الصدر يضع اليوم الحجر الأساس لبنية سياسية جديدة في العراق، سيُشرع فيها مبدأ محاسبة الفاسدين الذين سرقوا العراق على مدار 18 عاما".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

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