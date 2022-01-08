هيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا

قال رئيس الأركان البريطاني توني راداكين في مقابلة مع "تايمز"، إن بلاده تدرس خططًا لإنتاج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواجهة القوة المتنامية لروسيا.كما أعرب رئيس الأركان العامة عن "قلق عميق" بشأن الوضع مع أوكرانيا. وبحسب قوله، فقد عرض على مجلس الوزراء "خيارات عسكرية" لرد الفعل على غزو محتمل لروسيا، لكنه لم يحدد ماهيتها.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل سيعتبر عملاً من أعمال الحرب، قال راداكين: "يحتمل – نعم".تشرح "تايمز" أن مثل هذه الكابلات توفر نقل البيانات وأن معظم تلك الكابلات التي تخدم بريطانيا موجودة في المحيط الأطلسي، حيث تعمل الغواصات الروسية، في كثير من الأحيان.تشير مصادر "تايمز" في البحرية البريطانية إلى أن الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل قد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد - على وجه الخصوص، تعطيل الاتصالات الهاتفية وتداول الأوراق المالية.
وأشار راداكين: "ليس لدينا هذه الصواريخ، لكن يجب أن نمتلكها".
كما أعرب رئيس الأركان العامة عن "قلق عميق" بشأن الوضع مع أوكرانيا. وبحسب قوله، فقد عرض على مجلس الوزراء "خيارات عسكرية" لرد الفعل على غزو محتمل لروسيا، لكنه لم يحدد ماهيتها.
بالإضافة إلى ذلك، قال راداكين إنه على مدار العشرين عامًا الماضية، أظهرت روسيا زيادة "هائلة" في النشاط "تحت الماء" فيما يتعلق بالمركبات والغواصات تحت الماء. ووفقًا له، فإن روسيا من المحتمل أن تحاول استخدام شبكة المعلومات، التي تتكون من الكابلات الموضوعة على طول قاع البحر.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل سيعتبر عملاً من أعمال الحرب، قال راداكين: "يحتمل – نعم".
تشرح "تايمز" أن مثل هذه الكابلات توفر نقل البيانات وأن معظم تلك الكابلات التي تخدم بريطانيا موجودة في المحيط الأطلسي، حيث تعمل الغواصات الروسية، في كثير من الأحيان.
تشير مصادر "تايمز" في البحرية البريطانية إلى أن الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل قد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد - على وجه الخصوص، تعطيل الاتصالات الهاتفية وتداول الأوراق المالية.