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https://arabic.sputniknews.com/20220108/هيئة-الأركان-العامة-البريطانية-تعلن-عن-خطط-لتطوير-أسلحة-أسرع--من-الصوت-بسبب-روسيا-1055093624.html
هيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا
هيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية أن بلاده لا تملك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكن يجب أن تكون من أجل مقاومة روسيا. وقال أيضًا إنه قدم للحكومة خيارات للرد... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:28+0000
2022-01-08T11:28+0000
رصد عسكري
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قال رئيس الأركان البريطاني توني راداكين في مقابلة مع "تايمز"، إن بلاده تدرس خططًا لإنتاج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواجهة القوة المتنامية لروسيا.كما أعرب رئيس الأركان العامة عن "قلق عميق" بشأن الوضع مع أوكرانيا. وبحسب قوله، فقد عرض على مجلس الوزراء "خيارات عسكرية" لرد الفعل على غزو محتمل لروسيا، لكنه لم يحدد ماهيتها.وردًا على سؤال حول ما إذا كان الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل سيعتبر عملاً من أعمال الحرب، قال راداكين: "يحتمل – نعم".تشرح "تايمز" أن مثل هذه الكابلات توفر نقل البيانات وأن معظم تلك الكابلات التي تخدم بريطانيا موجودة في المحيط الأطلسي، حيث تعمل الغواصات الروسية، في كثير من الأحيان.تشير مصادر "تايمز" في البحرية البريطانية إلى أن الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل قد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد - على وجه الخصوص، تعطيل الاتصالات الهاتفية وتداول الأوراق المالية.
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رصد عسكري

هيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا

11:28 GMT 08.01.2022
© REUTERS / Thom Baurطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / Thom Baur
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية أن بلاده لا تملك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكن يجب أن تكون من أجل مقاومة روسيا. وقال أيضًا إنه قدم للحكومة خيارات للرد على غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
قال رئيس الأركان البريطاني توني راداكين في مقابلة مع "تايمز"، إن بلاده تدرس خططًا لإنتاج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواجهة القوة المتنامية لروسيا.
وأشار راداكين: "ليس لدينا هذه الصواريخ، لكن يجب أن نمتلكها".
كما أعرب رئيس الأركان العامة عن "قلق عميق" بشأن الوضع مع أوكرانيا. وبحسب قوله، فقد عرض على مجلس الوزراء "خيارات عسكرية" لرد الفعل على غزو محتمل لروسيا، لكنه لم يحدد ماهيتها.

بالإضافة إلى ذلك، قال راداكين إنه على مدار العشرين عامًا الماضية، أظهرت روسيا زيادة "هائلة" في النشاط "تحت الماء" فيما يتعلق بالمركبات والغواصات تحت الماء. ووفقًا له، فإن روسيا من المحتمل أن تحاول استخدام شبكة المعلومات، التي تتكون من الكابلات الموضوعة على طول قاع البحر.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل سيعتبر عملاً من أعمال الحرب، قال راداكين: "يحتمل – نعم".
تشرح "تايمز" أن مثل هذه الكابلات توفر نقل البيانات وأن معظم تلك الكابلات التي تخدم بريطانيا موجودة في المحيط الأطلسي، حيث تعمل الغواصات الروسية، في كثير من الأحيان.
تشير مصادر "تايمز" في البحرية البريطانية إلى أن الضرر الذي يلحق بمثل هذا الكابل قد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد - على وجه الخصوص، تعطيل الاتصالات الهاتفية وتداول الأوراق المالية.
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