وزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ

تقول قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مزح اليوم بأسلوبه الفظيع المعتاد حول الأحداث المأساوية في كازاخستان".أشارت وزارة الخارجية إلى أن بلينكن علّق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة في ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة: "درس واحد من التاريخ الماضي: عندما يكون الروس في منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة".واختتمت الوزارة: "أشار دبلوماسيون إلى أن هذا تم تدريسه طوال 300 عام من قيام الدولة الأمريكية. كثيرون سيخبرون عن هذا، الهنود في قارة أمريكا الشمالية والكوريون والفيتناميون والعراقيون والبنميون واليوغسلافيون والليبيون والسوريون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في وطنهم".
قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول دور الروس في كازاخستان فظة، مشيرة إلى أنه عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة.
تقول قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مزح اليوم بأسلوبه الفظيع المعتاد حول الأحداث المأساوية في كازاخستان".
أشارت وزارة الخارجية إلى أن بلينكن علّق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة في ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة: "درس واحد من التاريخ الماضي: عندما يكون الروس في منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة".
وقالت وزارة الخارجية: "إذا كان أنتوني بلينكن مغرمًا جدًا بدروس التاريخ، فدعوه يقصد ما يلي: عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".
واختتمت الوزارة: "أشار دبلوماسيون إلى أن هذا تم تدريسه طوال 300 عام من قيام الدولة الأمريكية. كثيرون سيخبرون عن هذا، الهنود في قارة أمريكا الشمالية والكوريون والفيتناميون والعراقيون والبنميون واليوغسلافيون والليبيون والسوريون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في وطنهم".