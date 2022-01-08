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https://arabic.sputniknews.com/20220108/وزارة-الخارجية-الروسية-تصف-بيان-بلينكن-حول-دور-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-بأنه-فظ-1055085371.html
وزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
وزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول دور الروس في كازاخستان فظة، مشيرة إلى أنه عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:06+0000
2022-01-08T07:07+0000
روسيا
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تقول قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مزح اليوم بأسلوبه الفظيع المعتاد حول الأحداث المأساوية في كازاخستان".أشارت وزارة الخارجية إلى أن بلينكن علّق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة في ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة: "درس واحد من التاريخ الماضي: عندما يكون الروس في منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة".واختتمت الوزارة: "أشار دبلوماسيون إلى أن هذا تم تدريسه طوال 300 عام من قيام الدولة الأمريكية. كثيرون سيخبرون عن هذا، الهنود في قارة أمريكا الشمالية والكوريون والفيتناميون والعراقيون والبنميون واليوغسلافيون والليبيون والسوريون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في وطنهم".
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وزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ

07:06 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 08.01.2022)
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / POOL
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول دور الروس في كازاخستان فظة، مشيرة إلى أنه عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة.
تقول قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مزح اليوم بأسلوبه الفظيع المعتاد حول الأحداث المأساوية في كازاخستان".
أشارت وزارة الخارجية إلى أن بلينكن علّق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة في ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة: "درس واحد من التاريخ الماضي: عندما يكون الروس في منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة".

وقالت وزارة الخارجية: "إذا كان أنتوني بلينكن مغرمًا جدًا بدروس التاريخ، فدعوه يقصد ما يلي: عندما يكون الأمريكيون في منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".

واختتمت الوزارة: "أشار دبلوماسيون إلى أن هذا تم تدريسه طوال 300 عام من قيام الدولة الأمريكية. كثيرون سيخبرون عن هذا، الهنود في قارة أمريكا الشمالية والكوريون والفيتناميون والعراقيون والبنميون واليوغسلافيون والليبيون والسوريون والعديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في وطنهم".
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