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وزير التربية اللبناني: التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لتأمين التلاميذ
وزير التربية اللبناني: التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لتأمين التلاميذ
اعتبر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، عباس الحلبي، أن الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل المجتمع آمنا، وخاصة المجتمع التربوي. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:46+0000
2022-01-08T16:46+0000
فيروس كورونا
لبنان
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جاءت تصريحات الحلبي أثناء تفقده لمركزي التلقيح في رأس المتن، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم السبت.وقال الوزير إن اللقاح يساعد في التحصين من أجل استئناف الدراسة في جهوزية كاملة، موضحا أن عملية التطعيم سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء.وبين وزير التربية أن التطعيمات تستهدف أكبر شريحة ممكنة من التلاميذ وأسرهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، مشيرا إلى أن هذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة التلاميذ والجهاز التربوي.وشدد على ضرورة العودة إلى المدارس على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتأمين مستلزمات الوقاية كتوزيع الكمامات على المدارس الرسمية وإجراء اختبارات كورونا والتلقيح.وكان الوزير قد عبر أمس عن إصراره على العودة إلى المدارس يوم الاثنين المقبل، مطالبا الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بتقديم المنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد.
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فيروس كورونا, لبنان

وزير التربية اللبناني: التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لتأمين التلاميذ

16:46 GMT 08.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirdaأطفال يضعون أيديهم على صدورهم عند عزف النشيد الوطني، خلال الاحتفالات بمناسبة بداية العام الدراسي في مدرسة فرديناند الأولى في بوخارست، رومانيا، 9 سبتمبر 2019
أطفال يضعون أيديهم على صدورهم عند عزف النشيد الوطني، خلال الاحتفالات بمناسبة بداية العام الدراسي في مدرسة فرديناند الأولى في بوخارست، رومانيا، 9 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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اعتبر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، عباس الحلبي، أن الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل المجتمع آمنا، وخاصة المجتمع التربوي.
جاءت تصريحات الحلبي أثناء تفقده لمركزي التلقيح في رأس المتن، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم السبت.
رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري، محمود حسون، يتلقى أول جرعة من لقاح فايرز/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وقال الوزير إن اللقاح يساعد في التحصين من أجل استئناف الدراسة في جهوزية كاملة، موضحا أن عملية التطعيم سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء.
وبين وزير التربية أن التطعيمات تستهدف أكبر شريحة ممكنة من التلاميذ وأسرهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، مشيرا إلى أن هذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة التلاميذ والجهاز التربوي.
وشدد على ضرورة العودة إلى المدارس على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتأمين مستلزمات الوقاية كتوزيع الكمامات على المدارس الرسمية وإجراء اختبارات كورونا والتلقيح.
وكان الوزير قد عبر أمس عن إصراره على العودة إلى المدارس يوم الاثنين المقبل، مطالبا الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بتقديم المنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد.
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