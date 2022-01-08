وزير التربية اللبناني: التطعيم هو الوسيلة الوحيدة لتأمين التلاميذ

جاءت تصريحات الحلبي أثناء تفقده لمركزي التلقيح في رأس المتن، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم السبت.وقال الوزير إن اللقاح يساعد في التحصين من أجل استئناف الدراسة في جهوزية كاملة، موضحا أن عملية التطعيم سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء.وبين وزير التربية أن التطعيمات تستهدف أكبر شريحة ممكنة من التلاميذ وأسرهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، مشيرا إلى أن هذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة التلاميذ والجهاز التربوي.وشدد على ضرورة العودة إلى المدارس على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتأمين مستلزمات الوقاية كتوزيع الكمامات على المدارس الرسمية وإجراء اختبارات كورونا والتلقيح.وكان الوزير قد عبر أمس عن إصراره على العودة إلى المدارس يوم الاثنين المقبل، مطالبا الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بتقديم المنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد.
وقال الوزير إن اللقاح يساعد في التحصين من أجل استئناف الدراسة في جهوزية كاملة، موضحا أن عملية التطعيم سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء.
وبين وزير التربية أن التطعيمات تستهدف أكبر شريحة ممكنة من التلاميذ وأسرهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، مشيرا إلى أن هذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة التلاميذ والجهاز التربوي.
وشدد على ضرورة العودة إلى المدارس على الرغم من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتأمين مستلزمات الوقاية كتوزيع الكمامات على المدارس الرسمية وإجراء اختبارات كورونا والتلقيح.
وكان الوزير قد عبر أمس عن إصراره على العودة إلى المدارس يوم الاثنين المقبل، مطالبا الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بتقديم المنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد.