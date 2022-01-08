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وزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد
وزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد
قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى "اتفاق جيد" بشأن الملف النووي. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T21:10+0000
2022-01-08T21:16+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي
إيران
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، اليوم على أن "طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد".وأكد الوزير أن "مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "إذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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أخبار إيران, الاتفاق النووي, إيران

وزير الخارجية الإيراني: نمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد

21:10 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 21:16 GMT 08.01.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى "اتفاق جيد" بشأن الملف النووي.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، اليوم على أن "طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد".
وأكد الوزير أن "مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى أنه "إذا أظهر الجانب الغربي أيضًا مثل هذه النية الحسنة والإرادة فبإمكاننا التوصل إلى اتفاق جيد".
وشهدت فيينا خلال الفترة الأخيرة، عدد من الجولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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