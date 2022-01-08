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وزير الدفاع التركي: شراؤنا لصواريخ "إس-400" ضرورة ونتفاوض بشأن "إف-35"
وزير الدفاع التركي: شراؤنا لصواريخ "إس-400" ضرورة ونتفاوض بشأن "إف-35"
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "الولايات المتحدة تنفذ تدريبات عسكرية ضد روسيا في منطقة دادا أغاتش في اليونان". 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T16:58+0000
2022-01-08T16:58+0000
روسيا
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البحر الأسود
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كما أشار في تصريحات للصحفيين أن "اليونان تعقد اتفاقيات مع دول أعضاء في حلف الناتو"، متابعا أن "التحالفات ضمن تحالف الناتو قد يؤدي إلى إضعافه".وأضاف أكار: "شراء بلادنا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية كان ضرورة وليس خيارًا".وأوضح أكار أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مقاتلات إف-35 جارية، والتحضيرات جارية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة لبحث هذه المسألة".ودعا أكار كل من روسيا والقوى الغربية إلى "تجنب التصعيد والاستفزازات قبل الاجتماع المرتقب لمجلس روسيا-الناتو المقرر عقده الأربعاء المقبل في بروكسل".وحذر من "مستوى التوتر المرتفع في الوقت الحالي"، وأضاف: "إننا نؤيد السلام وحل المشكلات عن طريق التفاوض، ونحث جميع الأطراف على تجنب تصعيد الموقف وتفادي الإقدام على أي سلوك استفزازي أو أي سلوك قد يُفسر باعتباره استفزازًا".وشدد وزير الدفاع التركي على أن "بلاده تؤيد السلام في المنطقة وتدعو إلى عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود، وذلك على خلفية سؤاله حول الاجتماع بين روسيا والناتو".وشدد على ضرورة "عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود بحسب اتفاقية مونترو".
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روسيا, تركيا, البحر الأسود

وزير الدفاع التركي: شراؤنا لصواريخ "إس-400" ضرورة ونتفاوض بشأن "إف-35"

16:58 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Stringer
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "الولايات المتحدة تنفذ تدريبات عسكرية ضد روسيا في منطقة دادا أغاتش في اليونان".
كما أشار في تصريحات للصحفيين أن "اليونان تعقد اتفاقيات مع دول أعضاء في حلف الناتو"، متابعا أن "التحالفات ضمن تحالف الناتو قد يؤدي إلى إضعافه".
وأضاف أكار: "شراء بلادنا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية كان ضرورة وليس خيارًا".
وأوضح أكار أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مقاتلات إف-35 جارية، والتحضيرات جارية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة لبحث هذه المسألة".
ودعا أكار كل من روسيا والقوى الغربية إلى "تجنب التصعيد والاستفزازات قبل الاجتماع المرتقب لمجلس روسيا-الناتو المقرر عقده الأربعاء المقبل في بروكسل".
وحذر من "مستوى التوتر المرتفع في الوقت الحالي"، وأضاف: "إننا نؤيد السلام وحل المشكلات عن طريق التفاوض، ونحث جميع الأطراف على تجنب تصعيد الموقف وتفادي الإقدام على أي سلوك استفزازي أو أي سلوك قد يُفسر باعتباره استفزازًا".
وشدد وزير الدفاع التركي على أن "بلاده تؤيد السلام في المنطقة وتدعو إلى عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود، وذلك على خلفية سؤاله حول الاجتماع بين روسيا والناتو".
وشدد على ضرورة "عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود بحسب اتفاقية مونترو".
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