وزير الدفاع التركي: شراؤنا لصواريخ "إس-400" ضرورة ونتفاوض بشأن "إف-35"
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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن "الولايات المتحدة تنفذ تدريبات عسكرية ضد روسيا في منطقة دادا أغاتش في اليونان".
كما أشار في تصريحات للصحفيين أن "اليونان تعقد اتفاقيات مع دول أعضاء في حلف الناتو"، متابعا أن "التحالفات ضمن تحالف الناتو قد يؤدي إلى إضعافه".
وأضاف أكار: "شراء بلادنا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية كان ضرورة وليس خيارًا".
وأوضح أكار أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مقاتلات إف-35 جارية، والتحضيرات جارية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في الولايات المتحدة لبحث هذه المسألة".
Turkiye’s Defence Minister Hulusi Akar says Greece is violating the international agreements and trying to play the victim while attempting to portray Turkiye as a threat pic.twitter.com/ouS9Pm0zBk— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 7, 2022
ودعا أكار كل من روسيا والقوى الغربية إلى "تجنب التصعيد والاستفزازات قبل الاجتماع المرتقب لمجلس روسيا-الناتو المقرر عقده الأربعاء المقبل في بروكسل".
وحذر من "مستوى التوتر المرتفع في الوقت الحالي"، وأضاف: "إننا نؤيد السلام وحل المشكلات عن طريق التفاوض، ونحث جميع الأطراف على تجنب تصعيد الموقف وتفادي الإقدام على أي سلوك استفزازي أو أي سلوك قد يُفسر باعتباره استفزازًا".
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı telefon görüşmesinde, seyir hâlindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap ederek görevlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti ve yeni yılını kutladı.https://t.co/7J4qYcOAxr pic.twitter.com/Q7i7WVIeWQ— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 31, 2021
وشدد وزير الدفاع التركي على أن "بلاده تؤيد السلام في المنطقة وتدعو إلى عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود، وذلك على خلفية سؤاله حول الاجتماع بين روسيا والناتو".
وشدد على ضرورة "عدم انتهاك الوضع القائم في البحر الأسود بحسب اتفاقية مونترو".