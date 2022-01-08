وزير خارجية "طالبان" يبحث في إيران قضية اللاجئين
© AFP 2021 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
زار أمير خان متقي وزير خارجية حركة طالبان، اليوم السبت، إيران لبحث قضية اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية في البلد الفقير.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، على حسابه في موقع "تويتر" إن "الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وإيران".
At the invitation of Iran, a senior delegation led by the Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Iran today. pic.twitter.com/hroHIlbZfO— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 8, 2022
وذكر أن وفد الحركة الذي يترأسه وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.
وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أفغاني منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
The visit aims at discussions on political, economic, transit and refugees issues between Afghanistan and Iran. A preliminary meeting for the visiting delegation was held in Storai Palace, MoFA, where significant issues were assessed and included in the agenda.— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 8, 2022
وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، لم تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها الحركة بعد سيطرتها على البلاد عقب الانسحاب الأمريكي السريع في منتصف آب/أغسطس.
وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.