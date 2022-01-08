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وزير خارجية "طالبان" يبحث في إيران قضية اللاجئين
وزير خارجية "طالبان" يبحث في إيران قضية اللاجئين
زار أمير خان متقي وزير خارجية حركة طالبان، اليوم السبت، إيران لبحث قضية اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية في البلد الفقير. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T19:39+0000
2022-01-08T19:39+0000
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
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وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، على حسابه في موقع "تويتر" إن "الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وإيران".وذكر أن وفد الحركة الذي يترأسه وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أفغاني منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، لم تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها الحركة بعد سيطرتها على البلاد عقب الانسحاب الأمريكي السريع في منتصف آب/أغسطس.وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.
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أخبار أفغانستان اليوم, إيران

وزير خارجية "طالبان" يبحث في إيران قضية اللاجئين

19:39 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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زار أمير خان متقي وزير خارجية حركة طالبان، اليوم السبت، إيران لبحث قضية اللاجئين الأفغان والأزمة الاقتصادية المتنامية في البلد الفقير.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، على حسابه في موقع "تويتر" إن "الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وإيران".
وذكر أن وفد الحركة الذي يترأسه وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.
وهذه هي أول زيارة من نوعها لوزير خارجية أفغاني منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، لم تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها الحركة بعد سيطرتها على البلاد عقب الانسحاب الأمريكي السريع في منتصف آب/أغسطس.
وتواجه أفغانستان حاليا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.
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