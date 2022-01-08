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https://arabic.sputniknews.com/20220108/وكالة-إطلاق-سراح-أميرة-سعودية-وابنتها-بعد-سجنهما-3-سنوات-1055112493.html
وكالة: إطلاق سراح أميرة سعودية وابنتها بعد سجنهما 3 سنوات
وكالة: إطلاق سراح أميرة سعودية وابنتها بعد سجنهما 3 سنوات
أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية أفرجت اليوم عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T19:55+0000
2022-01-08T19:55+0000
2022-01-08T19:55+0000
المرأة السعودية
أخبار السعودية اليوم
السعودية
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ونقلت الوكالة عن هنري إسترامانت، المستشار القانوني للأميرة سعودية (57 عاما)، اليوم السبت، قوله إن "السلطات السعودية أفرجت عنها وعن ابنتها بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ نحو ثلاث سنوات".وقالت الوكالة إن الأميرة وهي سيدة أعمال وناشطة حقوقية وتنتمي للعائلة المالكة، اختفت في مارس /آذار 2019 مع ابنتها سهود الشريف.
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المرأة السعودية, أخبار السعودية اليوم, السعودية
وكالة: إطلاق سراح أميرة سعودية وابنتها بعد سجنهما 3 سنوات
أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية أفرجت اليوم عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها بعد احتجازهما نحو 3 سنوات.
ونقلت الوكالة عن هنري إسترامانت، المستشار القانوني للأميرة سعودية (57 عاما)، اليوم السبت، قوله إن "السلطات السعودية أفرجت عنها وعن ابنتها بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ نحو ثلاث سنوات".
وأوضح المستشار القانوني أنه "تم الإفراج عن السيدتين من سجنهما التعسفي ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير 2022".
وقالت الوكالة إن الأميرة وهي سيدة أعمال وناشطة حقوقية وتنتمي للعائلة المالكة، اختفت في مارس /آذار 2019 مع ابنتها سهود الشريف.