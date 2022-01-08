https://arabic.sputniknews.com/20220108/وكالة-ارتفاع-عدد-قتلى-هجمات-بولاية-زامفارا-في-نيجيريا-إلى-200-1055115511.html

وكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200

وكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200

قال سكان، اليوم السبت، إن نحو 200 شخص أو أكثر قتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة، في أعقاب ضربات جوية... 08.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-08T23:24+0000

2022-01-08T23:24+0000

2022-01-08T23:24+0000

عصابات مسلحة

نيجيريا

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وقال سكان لرويترز إنهم تمكنوا من دخول القرى اليوم السبت، بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي.وقالت حكومة الولاية إن 58 شخصا قتلوا في الهجمات.وقال سكان إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية زامفارا، عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى يوم الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين على أهداف في غابة جوسامي وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا، مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة من قطاع الطرق بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.

https://arabic.sputniknews.com/20220108/عصابات-مسلحة-تقتل-ما-لا-يقل-عن-30-في-ولاية-زامفارا-النيجيرية-1055082516.html

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عصابات مسلحة, نيجيريا