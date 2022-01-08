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https://arabic.sputniknews.com/20220108/وكالة-ارتفاع-عدد-قتلى-هجمات-بولاية-زامفارا-في-نيجيريا-إلى-200-1055115511.html
وكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200
وكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200
قال سكان، اليوم السبت، إن نحو 200 شخص أو أكثر قتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة، في أعقاب ضربات جوية... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T23:24+0000
2022-01-08T23:24+0000
عصابات مسلحة
نيجيريا
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وقال سكان لرويترز إنهم تمكنوا من دخول القرى اليوم السبت، بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي.وقالت حكومة الولاية إن 58 شخصا قتلوا في الهجمات.وقال سكان إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية زامفارا، عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى يوم الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين على أهداف في غابة جوسامي وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا، مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة من قطاع الطرق بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/عصابات-مسلحة-تقتل-ما-لا-يقل-عن-30-في-ولاية-زامفارا-النيجيرية-1055082516.html
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عصابات مسلحة, نيجيريا

وكالة: ارتفاع عدد قتلى هجمات بولاية زامفارا في نيجيريا إلى 200

23:24 GMT 08.01.2022
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قال سكان، اليوم السبت، إن نحو 200 شخص أو أكثر قتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة، في أعقاب ضربات جوية نفذها الجيش على مخابئها الأسبوع الماضي.
وقال سكان لرويترز إنهم تمكنوا من دخول القرى اليوم السبت، بعد سيطرة الجيش على المجتمعات المقيمة بها لتنظيم عمليات دفن جماعي.
وقالت حكومة الولاية إن 58 شخصا قتلوا في الهجمات.
وقال الساكن عمر ماكيري، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في الهجمات، إن نحو 154 شخصا دفنوا بينهم عدد من الحراس لقوا حتفهم أيضا.
وقال سكان إن عدد القتلى وصل إلى 200 شخص على الأقل.
كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية زامفارا، عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية ثماني قرى يوم الثلاثاء، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.
صورة أرشيفية لحريق سوق، نيجيريا 29 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
عصابات مسلحة تقتل ما لا يقل عن 30 في ولاية زامفارا النيجيرية
00:39 GMT
وقال الجيش إنه نفذ ضربات جوية في ساعة مبكرة من يوم الإثنين على أهداف في غابة جوسامي وغرب قرية تسامر بولاية زامفارا، مما أدى إلى مقتل أكثر من مئة من قطاع الطرق بينهم اثنان من قياداتهم بعد تقارير مخابراتية.
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