وكالة: محتجون مناهضون للقاحات يردون على ماكرون بنفس "كلماته المبتذلة"

وقال الرئيس الفرنسي قبل أيام إنه يرغب في التضييق على من لم يتلقوا اللقاح "بأن ينغص عليهم حياتهم"، لينتهي بهم المطاف بالتطعيم.ووصف ماكرون وقتها، من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لكورونا بأنهم "غير مسؤولين ولا يستحقون أن يُعتبروا مواطنين".ويتهم المحتجون الرئيس الفرنسي بخنق حرياتهم والتفرقة في المعاملة بين مواطني بلاده، فيما يرد ماكرون بأن الحرية تنطوي على مسؤوليات من بينها الحفاظ على صحة الآخرين.واليوم السبت، رد المحتجون في العاصمة باريس على ماكرون بالمثل، من خلال استخدام "الكلمات المبتذلة ذاتها" التي سبق له أن استخدمها" وهتفوا "سننغص عليك حياتك"، بحسب وكالة "رويترز".كما رفع محتجون لافتات كتب عليها "لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات" في إشارة منهم إلى مساعي ماكرون لاستصدار تشريع يلزم سكان البلد الأوروبي بإبراز شهادة تلقيهم اللقاح كشرط للسماح لهم بدخول أماكن مثل الحانات والمقاهي والمتاحف.ووقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى ساحات العاصمة الفرنسية، فيما تجمع المحتجون في مدن أخرى بينها مارسيليا ونانت ولو مان.
واليوم السبت، رد المحتجون في العاصمة باريس على ماكرون بالمثل، من خلال استخدام "الكلمات المبتذلة ذاتها" التي سبق له أن استخدمها" وهتفوا "سننغص عليك حياتك"، بحسب وكالة "رويترز".
كما رفع محتجون لافتات كتب عليها "لا لتصريح المرور الخاص باللقاحات" في إشارة منهم إلى مساعي ماكرون لاستصدار تشريع يلزم سكان البلد الأوروبي بإبراز شهادة تلقيهم اللقاح كشرط للسماح لهم بدخول أماكن مثل الحانات والمقاهي والمتاحف.
ووقعت مناوشات بين المحتجين والشرطة في إحدى ساحات العاصمة الفرنسية، فيما تجمع المحتجون في مدن أخرى بينها مارسيليا ونانت ولو مان.