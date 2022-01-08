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https://arabic.sputniknews.com/20220108/-طاقم-إس-300-يتدرب-على-تدمير-الأهداف-الجوية-في-جزر-الكوريل-1055092907.html
طاقم "إس-300" يتدرب على تدمير الأهداف الجوية في جزر الكوريل
طاقم "إس-300" يتدرب على تدمير الأهداف الجوية في جزر الكوريل
تدربت وحدات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية المنتشرة في جزر سلسلة جبال كوريل على اكتشاف وتدمير الأهداف الجوية لعدو افتراضي باستخدام نظام الدفاع... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:21+0000
2022-01-08T11:21+0000
2022-01-08T11:21+0000
رصد عسكري
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أبلغت الدائرة الصحفية للمنطقة عن التدريبات المخطط لها للمدافع المضادة للطائرات التابعة لقوات الدفاع الجوي في جزر الكوريل.وجاء في البيان المنشور أنه "تم إجراء تدريب لكشف الأهداف الجوية وتصنيفها وتدميرها في إطار فترة التدريب الجديدة، ومع طاقم أنظمة الدفاع الجويإس-300في4 المنتشرة في جزر الكوريل".أشار ممثلو قوات الدفاع الجوي إلى أن طاقم أنظمة الصواريخ إس-300في4 نجحت في البحث عن أهداف التدريب وتحديدها، وتتبعها وضربها أثناء عمليات الإطلاق الإلكترونية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طاقم "إس-300" يتدرب على تدمير الأهداف الجوية في جزر الكوريل
تدربت وحدات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية المنتشرة في جزر سلسلة جبال كوريل على اكتشاف وتدمير الأهداف الجوية لعدو افتراضي باستخدام نظام الدفاع الجوي إس-300في4.
أبلغت الدائرة الصحفية للمنطقة عن التدريبات المخطط لها للمدافع المضادة للطائرات التابعة لقوات الدفاع الجوي في جزر الكوريل.
وجاء في البيان المنشور أنه "تم إجراء تدريب لكشف الأهداف الجوية وتصنيفها وتدميرها في إطار فترة التدريب الجديدة، ومع طاقم أنظمة الدفاع الجويإس-300في4 المنتشرة في جزر الكوريل".
أشار ممثلو قوات الدفاع الجوي إلى أن طاقم أنظمة الصواريخ إس-300في4 نجحت في البحث عن أهداف التدريب وتحديدها، وتتبعها وضربها أثناء عمليات الإطلاق الإلكترونية.