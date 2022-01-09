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أبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
أبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
توفي اليوم الأحد، الإعلامي المصري الكبير وائل الإبراشي عن عمر نهز 58 عاما، إثر تداعيات صحية ألمت به نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:50+0000
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وفيما يلي نعرض أبرز محطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، حسبما سردها موقع "مصراوي".
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أخبار مصر الآن

أبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي

21:50 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 09.01.2022)
CC0 / pixabay / goranmxمايكروفون
مايكروفون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
CC0 / pixabay / goranmx
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توفي اليوم الأحد، الإعلامي المصري الكبير وائل الإبراشي عن عمر نهز 58 عاما، إثر تداعيات صحية ألمت به نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وفيما يلي نعرض أبرز محطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، حسبما سردها موقع "مصراوي".
ولد الإبراشي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية شمالي مصر.
التحق بالعمل الصحفي في جريدة روز اليوسف، كما ترأس تحرير جريدة صوت الأمة، حتى وقت استقالته منها.
قدم عددا من البرامج التلفزيونية الشهيرة، منها "الحقيقة" على شاشة قناة دريم 2، و"العاشرة مساء".
قدم برنامج "كل يوم" على قناة on E ، وبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.
واجه اتهامات في عهد الرئيس المصري الأسبق لمصر حسني مبارك بلغ عددها 66 قضية نشر ونال فيها البراءة بعد ثورة يناير.
حقق السبق الصحفي في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام مثل قضية لوسي أرتين، وغرق عبّارة السلام، ومقتل المجند سليمان خاطر، ومذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصريًا.
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