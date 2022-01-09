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https://arabic.sputniknews.com/20220109/أحلام-توجه-خطابا-لأمير-الكويت-وولي-عهده-ووزير-الدفاع-1055153518.html
أحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
أحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
وجهت المطربة الإماراتية أحلام استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:29+0000
2022-01-09T21:27+0000
أخبار الكويت
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وقالت أحلام في فيديو لها بموقع انستغرام، إن الفنان فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.ووجهت أحلام حديثها إلى أمير الكويت وولي عهده، مؤكدة أنه لا يضايقها وجودها في الكويت، لكنها تسأل لماذا استطاع القبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر.وقالت أحلام هناك 20 سؤالا حول الأمر. وإن الكويت دولة عدل ولذلك توجه خطابها إلى الأمير وولي العهد.وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الإفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.وسألت: لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح.وأشارت أحلام إلى أنها تود لو وصلت رسائلها إلى وزير الدفاع الكويتي، وأنها تطمئن الجميع أنها "سليمة" ويمكنها المغادرة عبر طائرتها دون أن يتعرض أي شخص لأي خطر.
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أخبار الكويت

أحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع

21:29 GMT 09.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR المطربة الإماراتية أحلام
المطربة الإماراتية أحلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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وجهت المطربة الإماراتية أحلام استغاثة إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده.
وقالت أحلام في فيديو لها بموقع انستغرام، إن الفنان فهد القبيسي استطاع مغادرة الكويت إلى الدوحة، في حين طلب منها البقاء في الحجر المنزلي لمدة 72 ساعة بالكويت.
ووجهت أحلام حديثها إلى أمير الكويت وولي عهده، مؤكدة أنه لا يضايقها وجودها في الكويت، لكنها تسأل لماذا استطاع القبيسي المغادرة في حين بقيت هي في الحجر.
وقالت أحلام هناك 20 سؤالا حول الأمر. وإن الكويت دولة عدل ولذلك توجه خطابها إلى الأمير وولي العهد.
وأضافت أنها وصلت إلى الكويت، على طائرتها الخاصة، لإحياء أحد الإفراح، لكنها حين أرادت المغادرة تم رفض ذلك، في حين اكتشفت أن الفنان القطري فهد القبيسي غادر البلاد.
وسألت: لماذا أنا أحلام الإماراتية يتم حجزي 3 أيام، في حين استطاع فهد القبيسي المغادرة، في وقت أنها كانت تقيم في نفس الفندق الذي أحيت فيه الفرح.
وأشارت أحلام إلى أنها تود لو وصلت رسائلها إلى وزير الدفاع الكويتي، وأنها تطمئن الجميع أنها "سليمة" ويمكنها المغادرة عبر طائرتها دون أن يتعرض أي شخص لأي خطر.
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