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https://arabic.sputniknews.com/20220109/أديل-تثير-حماس-الجمهور-بمشاركتها-صورة-على-إنستغرام-1055129560.html
أديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام
أديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام
فاجأت النجمة البريطانية " أديل" متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، بمشاركة صورة لها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "Oh My God". 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:20+0000
2022-01-09T12:20+0000
العالم
بريطانيا
أديل
انستغرام
أغنية
فيديو كليب
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وأثارت هذه الصورة إعجاب محبي المغنية الشهيرة حول العالم، حيث تظهر وهي في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون وتمسك في يديها تفاحة حمراء اللون أيضا، معلنة بذلك عن طرح أغنيتها الجديدة الذي من المقرر طرحها في 12 يناير / كانون الثاني الجاري.وكان أحدث ألبومات المطربة البريطانية أديل، والذي يحمل اسم "30"، قد اعتبر الألبوم الأكثر مبيعا للعام ‏المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع، وبسبب هذا الألبوم أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/أديل-تحقق-إنجازا-قياسيا-كـمغنية-منفردة-بألبومها-الجديد-30-بعد-أسبوع-من-طرحه-1053313076.html
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العالم, بريطانيا, أديل, انستغرام, أغنية, فيديو كليب

أديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام

12:20 GMT 09.01.2022
© YouTube.comأديل
أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
فاجأت النجمة البريطانية " أديل" متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، بمشاركة صورة لها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "Oh My God".
وأثارت هذه الصورة إعجاب محبي المغنية الشهيرة حول العالم، حيث تظهر وهي في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون وتمسك في يديها تفاحة حمراء اللون أيضا، معلنة بذلك عن طرح أغنيتها الجديدة الذي من المقرر طرحها في 12 يناير / كانون الثاني الجاري.
وكان أحدث ألبومات المطربة البريطانية أديل، والذي يحمل اسم "30"، قد اعتبر الألبوم الأكثر مبيعا للعام ‏المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع، وبسبب هذا الألبوم أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.
المغنية البريطانية أديل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
أديل تحقق إنجازا قياسيا كـ"مغنية منفردة" بألبومها الجديد "30"... بعد أسبوع من طرحه
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