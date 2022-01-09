أديل تثير حماس الجمهور بمشاركتها صورة على إنستغرام

وأثارت هذه الصورة إعجاب محبي المغنية الشهيرة حول العالم، حيث تظهر وهي في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون وتمسك في يديها تفاحة حمراء اللون أيضا، معلنة بذلك عن طرح أغنيتها الجديدة الذي من المقرر طرحها في 12 يناير / كانون الثاني الجاري.وكان أحدث ألبومات المطربة البريطانية أديل، والذي يحمل اسم "30"، قد اعتبر الألبوم الأكثر مبيعا للعام المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع، وبسبب هذا الألبوم أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.
فاجأت النجمة البريطانية " أديل" متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، بمشاركة صورة لها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "Oh My God".
وأثارت هذه الصورة إعجاب محبي المغنية الشهيرة حول العالم، حيث تظهر وهي في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون وتمسك في يديها تفاحة حمراء اللون أيضا، معلنة بذلك عن طرح أغنيتها الجديدة الذي من المقرر طرحها في 12 يناير / كانون الثاني الجاري.
وكان أحدث ألبومات المطربة البريطانية أديل، والذي يحمل اسم "30"، قد اعتبر الألبوم الأكثر مبيعا للعام المنصرم 2021 في المملكة المتحدة، وذلك بعد مرور 6 أسابيع فقط من طرحه للبيع، وبسبب هذا الألبوم أجبرت أديل تطبيق الأغاني "سبوتيفاي" على حذف ميزة مهمة، وهي زر "التبديل" الذي يتيح الانتقال العشوائي من أغنية إلى أخرى.