https://arabic.sputniknews.com/20220109/أكبر-لسان-في-العالم-بحجم-سيارة-مع-سجن-يوقع-به-6-ملايين-ضحية-يوميا-فيديو-1055148763.html

أكبر لسان في العالم بحجم سيارة مع "سجن" يوقع به 6 ملايين ضحية يوميا... فيديو

أكبر لسان في العالم بحجم سيارة مع "سجن" يوقع به 6 ملايين ضحية يوميا... فيديو

زودت الطبيعة من خلال عملية التطور التي استمرت لملايين السنين، بعض المخلوقات، بأدوات رائعة جدا ولا مثيل لها دعمتها في صراعها المستمر من أجل البقاء على كوكب... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T18:30+0000

2022-01-09T18:30+0000

2022-01-09T18:30+0000

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علوم

نادي الفيديو

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وعلى الرغم من أن الصورة النمطية للديناصورات جعلت البعض يعتقد أنها أكبر مخلوقات عاشت على كوكبنا الأزرق، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك، لأن أكبر مخلوق عرفته الأرض مازال يتجول فيها إلى يومنا هذا.وحصد الحوت الأزرق عددا من المراكز المتقدمة في عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب في العالم، لكن هذا المخلوق المثير يملك أيضا عضوا مميزا زوده به الخالق ليساعده على الاستمرار، وهو أكبر لسان في العالم.6 ملايين كائن بحري يوميا ضمن وجبة الحوت البالغبحسب موقع "coolantarctica" المتخصص في الحيتان، يستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أي أنه بالنسبة للحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل."سجن عملاق" يسرب الماء ويبقي على الضحاياللقيام بهذه المهمة المعقدة، يحتاج الحوت الأزرق لنظام جيد يدعم قدرته على صيد هذا العدد الكبير من الأسماك في يوم واحد، لذلك يمتلك فم على شكل مصيدة عملاقة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.يمتلك الحوت الأزرق الطيات الطولية أسفل الفم تصل إلى صرة البطن (تمتلك صرة لأنها من الثديات) تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبير لنحو 6 أضعاف الحجم العادي لاحتواء كميات كبيرة جدا من الأسماك مع المياه المالحة.ويطرد الحوت المياه من خلال ألواح البالين، وهي مجموعة من الألواح التي تحيط بالفم تشبه إلى حد ما الألواح الشعرية المتراصفة والكبيرة، والتي قد يصل طولها إلى مترين، حيث تشكل ألواحا متراصفة بجانب بعضها البعض، تسمع بتصريف المياه إلى الخارج من دون العوالق والأسماك.بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الحوت الأزرق أكبر لسان في العالم والذي قد يصل وزنه من 3 إلى 6 أطنان تقريبا، وهو ما يعادل حملة شاحنة كبيرة، الأمر الذي يساعده في إحكام مصيدته العملاقة لتوفير طعام لجسم يبلغ وزنه ما بين 100إلى 120 وقد يصل إلى 200 طن.

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مجتمع, علوم, نادي الفيديو