https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باجتزاء-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-فيديو-1055150235.html

"أنصار الله" تتهم التحالف باجتزاء مشهد من فيلم على أنه "صواريخ باليستية" في الحديدة... فيديو

"أنصار الله" تتهم التحالف باجتزاء مشهد من فيلم على أنه "صواريخ باليستية" في الحديدة... فيديو

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ... 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T19:43+0000

2022-01-09T19:43+0000

2022-01-09T19:43+0000

اليمن

أنصار الله

ميناء الحديدة

غزو العراق

صواريخ باليستية

التحالف العربي

السعودية

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جاء ذلك، وفق ما أفاد به محمد عبد السلام الناطق الرسمي لـ "أنصار الله" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء اليوم الأحد.وقال عبد السلام إن ما تم تقديمه "للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي للتحالف هو مشهد من فيلم تم اجتزاؤه".واعتبر أن التحالف "يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية"، على حد قوله.في سياق متصل، عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم".ويدور الحديث عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010، بحسب القناة.وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي أمس السبت، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.وأضاف المالكي: "هذا موجود في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة".إلا أن وزارة الخارجية في صنعاء، سارعت إلى نفي صحة ما جاء في فيديو التحالف ووصفته بأنه "إفلاس وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرض ركيك".وقالت إن "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً"، بحسب "الميادين".

اليمن

التحالف العربي

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اليمن, أنصار الله, ميناء الحديدة, غزو العراق, صواريخ باليستية, التحالف العربي, السعودية