تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنطونوف-يدعو-القوى-الديمقراطية-في-العالم-لمساعدة-سلطات-كازاخستان-1055155473.html
أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
حث سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، جميع القوى الديمقراطية في العالم على مساعدة سلطات كازاخستان للتعافي من الاضطرابات الأخيرة... 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T23:59+0000
2022-01-09T23:59+0000
أناتولي أنطونوف
كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053521631_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_630a849644cfbc8bfcc390a0151d8daa.jpg
وقال أنطونوف في حديث معلقا على محاولات واشنطن للتشكيك في عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، نشر على صفحة البعثة الدبلوماسية على الفيسبوك، "هناك ضرورة اليوم بأن تساعد جميع القوى الديمقراطية في العالم حكومة كازاخستان على التعافي من الاضطرابات.. وعدم محاولة تقويض الوضع بشكل أكبر".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الخميس الماضي، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/مجلس-الفيدرالية-الروسي-هدف-الأحداث-في-كازاخستان-خلق-بؤر-توتر-على-حدودنا--1055139371.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053521631_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1537b9c33ad549361b66cb83852de5fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أناتولي أنطونوف, كازاخستان

أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان

23:59 GMT 09.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حث سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، جميع القوى الديمقراطية في العالم على مساعدة سلطات كازاخستان للتعافي من الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد، وعدم محاولة تقويض الوضع في البلاد أكثر من ذلك.
وقال أنطونوف في حديث معلقا على محاولات واشنطن للتشكيك في عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، نشر على صفحة البعثة الدبلوماسية على الفيسبوك، "هناك ضرورة اليوم بأن تساعد جميع القوى الديمقراطية في العالم حكومة كازاخستان على التعافي من الاضطرابات.. وعدم محاولة تقويض الوضع بشكل أكبر".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
مجلس الفيدرالية الروسي: هدف الأحداث في كازاخستان خلق بؤر توتر على حدودنا
15:18 GMT
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الخميس الماضي، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمسأنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان
أمسبعد إصابة شكري بكورونا.. مصدر يؤكد تماثله للشفاء ومتابعته العمل عن بعد
أمسزلزال قوي يهز اليونان
أمسريابكوف: المحادثات التمهيدية مع واشنطن صعبة ولكنها عملية ومذهلة
أمسأبرز المحطات في حياة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي
أمسطبيب نفسي يحذر من 8 آثار كارثية لتعنيف وضرب طفلك
أمسالحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"
أمسالصين.. تشغيل أول خط سكة حديد فائق السرعة يموله القطاعان العام والخاص
أمسالنقص في صفوف ليستر يتسبب في تأجيل مباراته ضد مضيفه إيفرتون
أمس"رسالة إلى الملك وولي العهد".. أول تعليق من الأميرة السعودية بسمة آل سعود بعد إطلاق سراحها
أمسأحلام توجه خطابا لأمير الكويت وولي عهده ووزير الدفاع
أمسالأهلي المصري يعلن إعارة لاعبه كهربا إلى هاتاي سبور التركي
أمسالأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا
أمسالأمم المتحدة: منظمات الإغاثة تعلق أعمالها في منطقة بإقليم تيغراي
أمسالمستشارة الأممية لدى ليبيا: يجب احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية
أمسإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا
أمسمستشار السيسي للصحة: أتوقع تحورات أخرى لكورونا خلال الأيام المقبلة
أمسزهرة الجثة الأكبر في العالم "بترسانة أسنان" تنبعث من الموت بعد قرن... فيديو
أمسالحلبوسي يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق
أمسبطريرك القدس يتهم إسرائيليين بمحاولة طرد المسيحيين من المدينة