أنطونوف يدعو القوى الديمقراطية في العالم لمساعدة سلطات كازاخستان

وقال أنطونوف في حديث معلقا على محاولات واشنطن للتشكيك في عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، نشر على صفحة البعثة الدبلوماسية على الفيسبوك، "هناك ضرورة اليوم بأن تساعد جميع القوى الديمقراطية في العالم حكومة كازاخستان على التعافي من الاضطرابات.. وعدم محاولة تقويض الوضع بشكل أكبر".وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الخميس الماضي، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.
حث سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأحد، جميع القوى الديمقراطية في العالم على مساعدة سلطات كازاخستان للتعافي من الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد، وعدم محاولة تقويض الوضع في البلاد أكثر من ذلك.
وقال أنطونوف في حديث معلقا على محاولات واشنطن للتشكيك في عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك وجود قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، نشر على صفحة البعثة الدبلوماسية على الفيسبوك، "هناك ضرورة اليوم بأن تساعد جميع القوى الديمقراطية في العالم حكومة كازاخستان على التعافي من الاضطرابات.. وعدم محاولة تقويض الوضع بشكل أكبر".
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
هذا وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، الخميس الماضي، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.