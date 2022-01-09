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https://arabic.sputniknews.com/20220109/أهداف-مباراة-ميلان-وفينيسيا-3-0-في-الدوري-الإيطالي-فيديو-1055141607.html
أهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
أهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
حقق فريق ميلان فوزا عريضا على مضيفه فينيسيا بنتيجة (3-0)، اليوم الأحد، في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ليحتل الصدارة مؤقتا. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:05+0000
2022-01-09T16:05+0000
2022-01-09T16:05+0000
رياضة
الدوري الإيطالي
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وافتتح المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة، لينهي ميلان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف ثيو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 48.وفي الدقيقة 58، سجل النجم الفرنسي الهدف الثاني له والثالث لميلان من ضربة جزاء.وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة ليرتقي إلى الصدارة متفوقا بنقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي خاض 19 مباراة.وبينما توقف رصيد فينيسيا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.
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رياضة, الدوري الإيطالي
أهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
حقق فريق ميلان فوزا عريضا على مضيفه فينيسيا بنتيجة (3-0)، اليوم الأحد، في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي، ليحتل الصدارة مؤقتا.
وافتتح المهاجم السويدي المخضرم
زلاتان إبراهيموفيتش
التسجيل لميلان في الدقيقة الثالثة، لينهي ميلان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.
ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف ثيو هرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 48.
وفي الدقيقة 58، سجل النجم الفرنسي الهدف الثاني له والثالث لميلان من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز، رفع
ميلان
رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة ليرتقي إلى الصدارة متفوقا بنقطتين عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان الذي خاض 19 مباراة.
وبينما توقف رصيد فينيسيا عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.